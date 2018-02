"Tani" Sturich: "Nuestra herramienta en el coaching es la pregunta"

Fotos LIBERADOR "Decir ‘disculpa que no pueda hablar con vos porque estoy enojada’, es poder sincerarme, desarmar esa coraza que tenemos", dijo "Tani".

22/02/2018 -

"El coaching es la pregunta. Nuestra gran herramienta es la pregunta, tener el arte de preguntar algo que al cliente le haga abrir la reflexión y encontrar sus propias respuestas. El coaching no da respuestas, da preguntas".

Así lo expresó, en una entrevista con EL LIBERAL, Angélica "Tani" Sturich, Master Coach Profesional, al definir el trabajo que realizan quienes ponen en práctica esta disciplina.

"Tani", ante un importante número de asistentes que se dieron cita en el salón Auditorio del Nodo Tecnológico, brindó una conferencia sobre "Aportes del coaching ontológico en la vida de las organizaciones y sus equipos".

A partir de diferentes dinámicas y actividades grupales se profundizó en aspectos organizacionales, grupales y personales, como la comunicación, los lazos interpersonales, la visión crítica y reflexiva.

Otras de las ideas desarrolladas por la especialista fue la formación de equipos de trabajo, tanto en instituciones públicas como en empresas, la creación de objetivos claros y comunicables hacia donde los grupos y equipos se dirigen.

Sturich, quien es vicepresidenta de la Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional, al finalizar su conferencia, destacó: "Me asombró el Nodo, me parece un espacio soñado para las ciudades, que hoy a nosotros nos dio la posibilidad de que podamos enseñar y de manera gratuita, lo que es el coaching. Me sorprendió también la cantidad de gente que participó, el auditorio estaba colmado".

Desde la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la provincia se promueve como política activa la promoción de especialistas en la formación de emprendedores, motivadores, coaches, coordinación y gestión organizacional.

Herramientas

Sturich estuvo acompañada por la profesional santiagueña Cecilia Russo, representante en Santiago del Estero de A&T Coaching Organizacional. En su entrevista con EL LIBERAL, "Tani" Sturich profundizó acerca de cuáles son los aportes del coaching en la vida de las organizaciones y sus equipos.

"El coaching aporta capacitación con herramientas comunicacionales, con herramientas que vienen de la mano no solamente de lo lingüístico, de saber escuchar, sino también del espacio emocional y corporal", indicó la profeisional.

Destacó que en el coaching "no hay nada nuevo porque la principal herramienta es la conversación. En la conversación hay dos factores. El primero, la escucha, que es el modo activo y el cambio de paradigma es qué escucha. Luego, mi manera de expresar, que es el espacio lingüístico. Tampoco hay nada nuevo ahí. Por ejemplo, están los pedidos. Todos decimos que sabemos pedir y cuando empezamos a trabajar vemos que nadie nos enseñó a pedir. El pedido y la oferta son maneras de generar acciones conjuntas, el coordinar acciones. Esas son herramientas".