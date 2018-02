Ante Sarmiento dirigirá el cordobés Jonathan Correa

22/02/2018 -

El duelo que protagonizarán Sarmiento y Central Córdoba, el domingo a las 19.45 en Chaco, será dirigido por el cordobés Jonathan Correa. El resto de la programación de la cuarta fecha de la zona B de la segunda fase, es la siguiente: 18, Gimnasia y Tiro de Salta vs. Crucero del Norte de Posadas (Ariel Montero, Tucumán); 19, Unión de Sunchales vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Federico Guaymas, Salta) y 201.5, Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Chaco For Ever (Carlos Córdoba, Santa Fe).