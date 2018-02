Anunciaron que el próximo martes se elegirá al nuevo DT

22/02/2018 -

El secretario de Newell’s Old Boys, José Menchón, anticipó que los dirigentes del club elegirán el martes al reemplazante del entrenador Juan Manuel Llop, quien renunció esta semana.

"Al técnico lo vamos a elegir el martes, cuando votemos en la comisión directiva, pero ni siquiera nos reunimos entre nosotros para hablar del tema", expresó a Télam Menchón.

Consultado sobre las declaraciones del entrenador santafesino Gustavo Quinteros, quien dijo que le gustaría dirigir a Newell’s "pero no sé si es el momento porque falta muy poco para que termine el torneo", Menchón advirtió que "primero tenemos que ver el tema económico", en relación al contrato que tenía el técnico en Arabia Saudita, en Ecuador y en Bolivia.

Llop renunció el lunes como entrenador del equipo y anticipó que solamente cobrará el tiempo trabajado hasta el corriente mes.

Interrogado sobre si el ex entrenador "rojinegro" Javier Torrente es el candidato que cuenta con mayor consenso en la comisión directiva, el secretario del club del Parque Independencia sostuvo: "No, porque todavía no nos reunimos".

En cuanto a la posibilidad de que el técnico interino Fabián Garfagnoli continúe en el cargo hasta el fin del torneo si Newell’s vence el lunes a Temperley, Menchón lo descartó de plano, así como la posible vuelta de Diego Osella.

"No es el momento ni de uno ni del otro", concluyó.