La actriz mexicana reveló que fue violada durante un rodaje

22/02/2018 -

Desde que varias mujeres rompieron en silencio contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, los casos de acoso y violencia sexual se multiplicaron alrededor del mundo. Esta vez fue la actriz y cantante mexicana Karla Olivares Souza, de 32 años, quien durante una entrevista con la cadena CNN confesó que fue violada por un famoso director de México durante el rodaje de una película.

Si bien la actriz ya había señalado en una ocasión anterior que ella también fue víctima de acoso sexual, en aquel momento nada hizo suponer que se trataba de algo peor.

Fue durante una entrevista con la periodista Carmen Aristegui que Karla se animó a dar más detalles y, sin dar nombres, contó que se trata de un productor carismático a quien que le va demasiado bien en su carrera como director, y que la tocó violentamente y terminó violándola. "En realidad no ocurrió sólo una vez y, cuando decía que no, en la filmación el director me lo cobraba", sorprendió.

En pleno movimiento #MeToo (que propone a las mujeres retratar casos de acoso y/abuso), según lo señala Clarín, Souza se convierte en una de las pocas mexicanas (sólo Salma Hayek o Kate del Castillo levantaron la voz) en sumarse a la denuncias que se multiplican en el mundo entero.