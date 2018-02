Karla Souza denunció haber sido violada por un director de cine

Fotos Karla Souza

La actriz y cantante mexicana Karla Olivares Souza, de 32 años, participó en producciones internacionales como How to Get Away with Murder.

En el 2008 debutó en la TV, en una serie de Televisa, y desde entonces no paró de trabajar. Detrás de su eterna sonrisa, se esconde un infierno.

En las últimas horas, la mujer contó -en una entrevista para la cadena CNN- el episodio más oscuro de su carrera: una violación durante un rodaje. "En realidad no ocurrió sólo una vez y, cuando decía que no, en la filmación el director me lo cobraba", sorprendió.

En pleno movimiento #MeToo (que propone a las mujeres retratar casos de acoso y/abuso), Souza se convierte en una de las pocas mexicanas (sólo Salma Hayek o Kate del Castillo levantaron la voz) en sumarse a un reguero de denuncias sexuales, que se inició en los Estados Unidos contra el productor-acosador de Hollywood Harvey Weinstein.

Karla no dio el nombre del denunciado, pero enseguida las redes hicieron su trabajo. "Yo estaba empezando mi carrera y ahí me presentan a unos productores. Es donde comienza el manipuleo de: 'Tú me debes a mí una", relató.

"Entonces te empiezan a hacer ver que están empujando por ti. No tienes nombre, pero yo sé que tú eres muy buena, yo sé que vas a demostrarme algo. Yo en ese momento no tenía la educación para saber lo que realmente estaba haciendo conmigo esa persona", se animó.

"Él es una persona muy carismática, es alguien al que le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo", explica. Todo comenzó en el set de la grabación de una película. "Vamos a filmar ahí un mes y de casualidad me llevan a un lugar donde me doy cuenta de que todo el cast y los actores se quedan en un hotel y en el otro sólo nos quedábamos en otro hotel el director y yo", recordó.

"Yo un día me despierto para desayunar, y estaba él, para cenar, igual. Sólo estábamos él y yo. Hasta que un día, a las dos de la madrugada, esta persona siente que tiene que venir a mi habitación", se quebró la actriz.

"Vino a decirme que había pensado algo de la escena, que tenía que hablar conmigo a ver qué pensaba yo de la escena. Yo, con mi pijama de franela de niña. Y él entra al cuarto y, siempre hablando de la actuación, seguía haciéndome sentir especial, que iba a hacer un papel que le iba a demostrar a todos los demás por qué estaba yo ahí", detalló.

"Esto no sólo sucedió una vez, sucedió más veces, y la noche en la que decidía yo no abrirle la puerta, al día siguiente en la filmación él me la cobraba. Me humillaba en frente de los demás y ese era el control psicológico que tenía conmigo. Pero, cuando le abría la puerta era encantador, se portaba increíble".

Entre tanta insistencia, la actriz admitió: "Entonces terminé cediendo a que me besara, me tocara de formas donde no quería que me tocara. Y en una de las instancias me agredió violentamente. Y sí, me violó. Es que me cuesta decir eso", se emocionó.

Souza denunció que fue retirada de la serie en la que trabajaba entonces y que, aunque más tarde le devolvieron su papel, continuó sufriendo humillaciones. "Yo no sabía que no tenía una opción, el derecho de hablar, porque iba a perder mi trabajo y mi chance de trabajar en mi pasión", comentó.

La principal cadena mexicana, Televisa, anunció en un comunicado que cancelará cualquier proyecto con el conocido cineasta mexicano Gustavo Loza. Y expresó su "solidaridad" con la actriz.