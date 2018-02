Pavón: "Los árbitros no nos juegan siempre a favor"

Fotos Cristian Pavón.

18:31

Luego de la tarea solidaria que realizó junto a Julio Buffarini y Walter Bou, Cristian Pavón habló sobre la polémica de las últimas semanas: el arbitraje. “Todo lo que se habla no nos va a perjudicar”, aseguró.

“No nos dan una mano, no creo que sea así. Los árbitros no nos juegan siempre a favor. El árbitro cobra lo que ve, son cosas del fútbol. En este momento nosotros no escuchamos nada porque tenemos el objetivo bien en claro, que es seguir por este camino”, señaló el delantero.

Y agregó: “Queremos jugar contra River, es una final y ojalá que salga todo bien. Cada vez nos vamos acomodando mejor en la cancha. Se nos lesionaron jugadores importantes pero lo estamos haciendo bien. No estamos jugando como antes porque nos faltan jugadores importantes. Todos estamos haciendo un buen papel, pero son jugadores distintos a los que estaban”.

Por último, manifestó: “Ahora estoy enfocado en Boca, cuando llegue lo de la Selección lo veré. Igualmente, me pone muy contento que Sampaoli me siga”.