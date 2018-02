Fotos Macri jugaba al pádel con Bullrich y se lesionó

22/02/2018 -

El presedente Mauricio Macri, técnicamente, lo que tendría es una lumbalgia por hernia de disco.

"Jugando al pádel me apareció este problema hace un año y medio", contó Mauricio Macri mientras se tocaba la base de la columna, mostrando dónde le duele. "Se me había pasado, pero jugando al pádel con Patricia Bullrich me volvió, y como no es operable no hay mucho que hacer", explicó a un grupo de periodistas acreditados de la Casa Rosada.

En efecto, la ministra de Seguridad es una eximia jugadora de pádel y no es la primera vez que juega contra el Presidente en las canchas, según la información que dio un asesor de la funcionaria a Infobae.

"Puede no estar en toda su forma, pero Patricia (Bullrich) fue una gran deportista y fue seleccionada argentina de hockey antes de entrar a la política", aseguró.

Te puede interesar: "Mirá las fotos de los integrantes de La Beriso, "santiagueñizados""

No se sabía que el Presidente tuviera una afección en el disco de la columna. Sí se conocían sus problemas en las rodillas, por los que fue intervenido en tresoportunidades y que, teóricamente, no le permitirían jugar al pádel, que es un deporte muy rápido y exigente. La última operación se la realizó en agosto de 2017 en el Sanatorio Otamendi y a las pocas horas estaba cumpliendo su agenda normal.

También el disco lumbar puede sufrir con un esfuerzo de movimiento.