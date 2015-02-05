CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Febrero 2018
A LAS 12.00 CASADOS CON HIJOS
Por El Liberal
Hoy 20:22 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 MORFI KIDS
10.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)
12.00 CASADOS CON HIJOS
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?
16.00 ELIF
17.45 MAR DE AMORES
19.00 PRIMERA CITA
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
21.30 EL SULTÁN
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 KARA PARA ASK
23.45 GOLPE AL CORAZÓN
00.40 STAFF
01.15 CIERRE DE
TRANSMISIÓNl
AMÉRICA
11.00 INVOLUCRADOS
13.00 INTRUSOS
16.15 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 7
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 GRANDES DE NUESTRA CULTURA
18.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 2018 DE COREA
CANAL 9
14.15 CONFRONTADOS
15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA
16.30 SIN TU MIRADA
17.15 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.45 OJOS QUE NO VEN
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 SIMONA
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 EL PODIO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN )
15.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
16.00 LA TOCATA
17.00 DE A DOS
17.30 CONTRAPUNTO
18.00 VA DE NUEVO
18.30 ARTESANOS
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 EN VIAJE
21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)
22.30 ESTUDIO ABIERTO
CANAL 4
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 MUNDO MITRE
16.30 LOS TUERKAS
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 TENDENCIAS
19.30 TE QUIERO, BANDA
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS
22.00 SIN PROTOCOLO
23.00 EL MIRADOR
PELÍCULAS
CINEMAX
CINEMAX
06.26 AMOR A SEGUNDA VISTA
08.21 KING KONG
12.02 CORAZÓN DE TINTA
14.00 A TRAVÉS DEL UNIVERSO
16.30 LA VENTANA SECRETA
18.20 KING KONG
22.00 SHERLOCK HOLMES
TCM
08.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
08.39 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
09.05 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)
10.47 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)
11.13 LA PANDILLA SALVAJE
13.50 LÍMITE VERTICAL
16.03 TRIPLE IDENTIDAD
18.01 INFIERNO EN EL TÚNEL
20.06 JUMANJI
22.06 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
TNT
07.04 EL LUCHADOR
09.36 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA
11.24 TROYA
14.18 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
17.01 GRANDES HÉROES
19.00 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. EL SHOW
20.00 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. EL SHOW
21.30 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
23.37 LA HUÉRFANA
01.52 EN LA SANGRE
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
12.00 GRIMM
12.55 CHICAGO P.D.
13.45 IT TAKES A KILLER
14.15 LAS VACACIONES DE MR. BEAN
16.00 GRIMM
17.00 CHICAGO P.D.
18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
21.00 KUNG FU PANDA
22.45 KUNG FU PANDA 2
24.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
01.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
02.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
STUDIO UNIVERSAL
09.10 SUPER SECRETO
10.50 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA
11.00 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA
12.40 COCODRILO DUNDEE
12.45 COCODRILO DUNDEE
14.40 COCODRILO DUNDEE II
14.40 COCODRILO DUNDEE II
16.50 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS
16.55 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS
19.30 FULLSCREEN
20.00 FLASHDANCE
22.00 FIEBRE DE SÁBADO POR LA NOCHE
24.30 FULLSCREEN
24.35 FLASHDANCE
A DÓNDE IR
LA POSTA
(RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN, BELTRÁN)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, LOS KIJANOS, JOSÉ JUÁREZ Y SU GRUPO, Y A PARTIR DE LAS 02.30, BAILE CON EL DJ OMAR.
BELLAS ALAS
(BELGRANO Nº 1807)
+HOY, A LAS 23, ALFRED Y DANY PRESENTAN “REAGGAETON: TRAP Y ROMÁNTICOS”.
+SÁBADO 24, A LAS 23, CONCIERTO DE DASK, BANDA FORMADA POR RICARDO SALTO, MARTÍN BUNGE Y MARÍA LUJÁN. POP DE LOS 90, SOUL & BLUES.
NODO TECNOLÓGICO
(PARQUE INDUSTRIAL)
+SÁBADO 24, A LAS 22, EN EL AUTOCINE, SE PROYECTARÁ EL FILME E.T.
ESQUINA DEL RECUERDO
+SÁBADO 24, SHOW DE DANIEL AGOSTINI.
UPIANITA
(INDEPENDENCIA PROLONGACIÓN)
+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 19, JORGE LUIS CARABAJAL, MANOLO HERRERA, DARÍO TÉVEZ, ADELA SAAVEDRA Y MIGUEL SERRANO. LA LÍNEA 120 LLEGA HASTA LA FERIA.
CINES
SUNSTAR
PANTERA NEGRA (3D):
DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)
23/02 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt) 00:40 (Subt)
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)
23/02 - 16:45 (Cast) 19:15 (Subt)
THE POST (2D):
DRAMA, HISTÓRICA (ATP)
23/02 - 24/02 - 22:20 (Subt) 00:55 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA , DRAMA (+ 13 AÑOS)
23/02 - 24/02 - 19:15 (Cast) 22:15 (Subt) 00:50 (Subt)
TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
23/02 - 16:40 (Subt)
24/02 - 25/02 - 14:10 (Subt) 16:40 (Subt)
EL CAVERNÍCOLA (2D): ANIMACIÓN (ATP)
23/02 - 16:00 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)
23/02- 24/02 - 18:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:20 (Subt)
EL ROBO PERFECTO (2D):
POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)
23/02 - 24/02 - 18:45 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
COCO (2D):
AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)
23/02 - 16:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:20- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 17:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
LA FORMA DEL AGUA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 23:00- (TODOS LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D 18:30- (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 20:50- (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días
3D Entrada General: $130
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $95 todos los días.