CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Febrero 2018

A LAS 12.00 CASADOS CON HIJOS

Hoy 20:22 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 MORFI KIDS

10.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA (CONTINUACIÓN)

12.00 CASADOS CON HIJOS

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 ¿EN QUÉ MANO ESTÁ?

16.00 ELIF

17.45 MAR DE AMORES

19.00 PRIMERA CITA

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

21.30 EL SULTÁN

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 KARA PARA ASK

23.45 GOLPE AL CORAZÓN

00.40 STAFF

01.15 CIERRE DE

TRANSMISIÓNl

AMÉRICA

11.00 INVOLUCRADOS

13.00 INTRUSOS

16.15 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

CANAL 7

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 GRANDES DE NUESTRA CULTURA

18.00 JUEGOS OLÍMPICOS DE INVIERNO 2018 DE COREA

CANAL 9

14.15 CONFRONTADOS

15.30 MI MARIDO TIENE FAMILIA

16.30 SIN TU MIRADA

17.15 LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.45 OJOS QUE NO VEN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 SIMONA

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EL PODIO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN )

15.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

16.00 LA TOCATA

17.00 DE A DOS

17.30 CONTRAPUNTO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 ARTESANOS

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 EN VIAJE

21.30 NOTICIERO 7 (2ª Edición)

22.30 ESTUDIO ABIERTO

CANAL 4

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 MUNDO MITRE

16.30 LOS TUERKAS

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 TENDENCIAS

19.30 TE QUIERO, BANDA

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS

22.00 SIN PROTOCOLO

23.00 EL MIRADOR

PELÍCULAS

CINEMAX

CINEMAX

06.26 AMOR A SEGUNDA VISTA

08.21 KING KONG

12.02 CORAZÓN DE TINTA

14.00 A TRAVÉS DEL UNIVERSO

16.30 LA VENTANA SECRETA

18.20 KING KONG

22.00 SHERLOCK HOLMES

TCM

08.13 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

08.39 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

09.05 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

09.55 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.21 CASADOS CON HIJOS (TEMPORADA 3)

10.47 LA NIÑERA (TEMPORADA 1)

11.13 LA PANDILLA SALVAJE

13.50 LÍMITE VERTICAL

16.03 TRIPLE IDENTIDAD

18.01 INFIERNO EN EL TÚNEL

20.06 JUMANJI

22.06 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO


TNT

07.04 EL LUCHADOR

09.36 XXX 2. ESTADO DE EMERGENCIA

11.24 TROYA

14.18 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

17.01 GRANDES HÉROES

19.00 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. EL SHOW

20.00 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. EL SHOW

21.30 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

23.37 LA HUÉRFANA

01.52 EN LA SANGRE

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

12.00 GRIMM

12.55 CHICAGO P.D.

13.45 IT TAKES A KILLER

14.15 LAS VACACIONES DE MR. BEAN

16.00 GRIMM

17.00 CHICAGO P.D.

18.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

21.00 KUNG FU PANDA

22.45 KUNG FU PANDA 2

24.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

01.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

02.30 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

STUDIO UNIVERSAL

09.10 SUPER SECRETO

10.50 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA

11.00 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA

12.40 COCODRILO DUNDEE

12.45 COCODRILO DUNDEE

14.40 COCODRILO DUNDEE II

14.40 COCODRILO DUNDEE II

16.50 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS

16.55 LA SUMA DE TODOS LOS MIEDOS

19.30 FULLSCREEN

20.00 FLASHDANCE

22.00 FIEBRE DE SÁBADO POR LA NOCHE

24.30 FULLSCREEN

24.35 FLASHDANCE

A DÓNDE IR

LA POSTA

(RUTA 34 Y AVDA. SAN MARTÍN, BELTRÁN)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, LOS KIJANOS, JOSÉ JUÁREZ Y SU GRUPO, Y A PARTIR DE LAS 02.30, BAILE CON EL DJ OMAR.

BELLAS ALAS

(BELGRANO Nº 1807)

+HOY, A LAS 23, ALFRED Y DANY PRESENTAN “REAGGAETON: TRAP Y ROMÁNTICOS”.

+SÁBADO 24, A LAS 23, CONCIERTO DE DASK, BANDA FORMADA POR RICARDO SALTO, MARTÍN BUNGE Y MARÍA LUJÁN. POP DE LOS 90, SOUL & BLUES.

NODO TECNOLÓGICO

(PARQUE INDUSTRIAL)

+SÁBADO 24, A LAS 22, EN EL AUTOCINE, SE PROYECTARÁ EL FILME E.T.

ESQUINA DEL RECUERDO

+SÁBADO 24, SHOW DE DANIEL AGOSTINI.

UPIANITA

(INDEPENDENCIA PROLONGACIÓN)

+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 19, JORGE LUIS CARABAJAL, MANOLO HERRERA, DARÍO TÉVEZ, ADELA SAAVEDRA Y MIGUEL SERRANO. LA LÍNEA 120 LLEGA HASTA LA FERIA.



CINES


SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D):

DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

23/02 - 18:30 (Cast) 21:50 (Subt) 00:40 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)

23/02 - 16:45 (Cast) 19:15 (Subt)

THE POST (2D):

DRAMA, HISTÓRICA (ATP)

23/02 - 24/02 - 22:20 (Subt) 00:55 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA , DRAMA (+ 13 AÑOS)

23/02 - 24/02 - 19:15 (Cast) 22:15 (Subt) 00:50 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

23/02 - 16:40 (Subt)

24/02 - 25/02 - 14:10 (Subt) 16:40 (Subt)

EL CAVERNÍCOLA (2D): ANIMACIÓN (ATP)

23/02 - 16:00 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, CÓMIC (+13 AÑOS)

23/02- 24/02 - 18:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:20 (Subt)

EL ROBO PERFECTO (2D):

POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)

23/02 - 24/02 - 18:45 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

COCO (2D):

AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP)

23/02 - 16:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:20- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 17:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

LA FORMA DEL AGUA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 23:00- (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20:50- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 18:00 (TODOS LOS DÍAS)

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días

3D Entrada General: $130

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $95 todos los días.

 
Compartí
esta nota
Las cinco más leídas
hoy de Cartelera
1

CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 23 de Febrero 2018

También te puede interesar