FÚNEBRES | 23 de Febrero de 2018

Hoy 21:56 - FALLECIMIENTOS





- Hugo Edmundo Noriega (Vilmer)

- Facundo Nahuel Vizcarra (Dpto. R. Hondo)

- Pablo Emilio Ferreyra

- Mercedes Córdoba (La Banda)

- Raúl René Aranda (Clodomira)

Sepelios Participaciones

FERREYRA, PABLO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Su esposa Claudia Roxana Sosa, hijos Yoselle y Kevin Ferreyra participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Tipiro. Casa de duelo P. L. Gallo 398, sala vip Nº 2 SERV. IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

FERREYRA, PABLO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. José Gómez, acompaña a su amiga Claudia, hijos y demás familiares en este difícil momento. Ruega oraciones por su eterno descanso.

FERREYRA, PABLO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. José Gomez y Gerardo Montenegro en nombre de la C.G.T. Sgo. del Estero, participan y acompañan en este momento de dolor por la pérdida irreparable del esposo de su compañera Claudia Sosa. Ruegan por su descanso en paz.

FERREYRA, PABLO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Orlando Nicolás Ávila, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Claudia e hijos en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

FERREYRA, PABLO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Agrupación Los Leones del Partido Justicialista, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, PABLO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Con tu presencia, alegraste nuestras vidas, te extrañaremos todos los días. Un recuerdo querido y entrañable. Familia Céliz.

FERREYRA, PABLO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Porque te recordaremos con tu amor y bondad hacia nosotros. Te llevaremos en nuestros corazón por siempre, mi querido cuñado. Pablo y tu ahijada Giuliana y José.

FERREYRA, PABLO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Marcela y Silvia Ramírez participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, PABLO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar, en verdes y delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará". (Salmo 23). Los compañeros de trabajo del turno tarde de la H. Cámara de Diputados, de su hijo Pablo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GARNICA, JERÁCIMO (q.e,p.d.) Falleció el 20/2/18|. Sus primos Victoria B. Morales, Mario E. Taboada, sus sobrinos Álvaro Hernán, Natalia Verónica, Sergio Nicolás Taboada, José Guillermo Esber Attiel y María Susana Villalba, María Claudia Soria, Víctor Soria, sus sobrinos nietos Matías Ignacio Taboada Villalba, Agustina y Benjamín Esber Attiel Taboada participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, JERÁCIMO (q.e,p.d.) Falleció el 20/2/18|. Su sobrina Susana Garnica, su esposo Marcelo Agüero, sus hijos María Laura, María Pía y César participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GARNICA, JERÁCIMO (q.e,p.d.) Falleció el 20/2/18|. Que descanses en paz Negrito. Cecilia Abalos, Florencia y Nicolás Saad Abalos participan con profundo dolor su fallecimiento.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Facundo, Matías, Leandro, Nicolás y Cachi, amigos y hermanos del corazón de su hijo Augusto, lo acompañan en su dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Pirucha, Cacho Figueroa y Amalia Burgos acompañamos a Clarita con cariño y oraciones por el fallecimiento de su hija Martita.





Invitación a Misa

GODOY DE BEJARANO, GRACIELA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/10|. Su esposo Víctor, sus hijos Rosario, Agustina y Tadeo invitan a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse ocho años de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones por su alma.

GÓMEZ DÍAZ, LUIS RODRIGO (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/11|. Rodri, hijito mío, siempre te extraño, te pienso a diario y este amor que siento, nació cuando supe que venías a la vida. Amor de tu madre, jamás pensé convivir con tu ausencia y sentir este dolor inexplicable. Ro, te esperamos y te recordamos cada día que pasa. Te amaremos siempre. Sus padres Luis y Negri, sus hermanas Ale y Fabi, su hija Zafi, su sobrino Rodri, su abu Pila, su tía Elva, familiares y amigos nos reuniremos hoy a las 19.30 en tu gruta para elevar oraciones al cumplirse seis años y dos meses de tu inesperada partida.

ISAAC, ADA IRINA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/17|. Su amada familia invita a la misa a celebrarse hoy a las 20.30 hs. en la Catedral Basílica al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CÓRDOBA, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Su esposo Julio, su hijo Julio, sus sobrinos José, Ale, Karen, Débora, Vanesa, Junior, Cristian, Iván y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.





Invitación a Misa

BUSTAMANTE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 23/1/18|. Cary: vivirás siempre en mi corazón, solo me queda el consuelo de saber que estás en un lugar mejor y de ahí vas a cuidarme y acompañarme siempre. Su esposa Nilda, sus primos y sobrinos Salto Domínguez, su hermano Kuki, su hermana política Beti, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Pquia. Cristo Rey, al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial.

BUSTAMANTE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 23/1/18|. Papá: solo Dios sabe el vacío y el dolor que dejaste en nuestro corazón, desde tu partida, pero en mi corazón vivirás por siempre mi viejo querido. Tus hijos Carina, Graciela, Daniel; tus hijos políticos Gilda, Miguel; tus nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. Cristo Rey, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

BUSTAMANTE, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 23/1/18|. Papi querido: me dejaste un dolor tan grande. Vivirás siempre en nuestro corazón. Tu hija Carina, hijo político Miguel, nietos Nahiara, Ayléen y Jesús; tus consuegros Marta y Carlos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Pquia. Cristo Rey, al cumplirse un mes de su partida al Reino Celestial.





Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ARANDA, RAÚL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Su esposa Marta Beatriz Ymblat, sus hijos Fabiana, Gustavo, Ariel, Guillermo y Yanina Aranda, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor y piden una oración en su memoria. Casa de duelo A. Herrera y Martín S.V. Sus restos serán inhumados a las 9 en el cementerio La Esperanza. Clodomira. CARUSO CIA. DE SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

NORIEGA, HUGO EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/2/18|. Sus padres Edmundo y Reina, sus hnos. Carlos, Oscar, Marga, y Beatriz, hnos. polit. Adriana y Cristian part. su fallec. sus restos seran inhum. hoy en el cement. de Vilmer. Casa de duelo Vilmer. SERVICIO IOSEP-NORTE SERV. SOC. Laprida 383 L.B.

VIZCARRA, FACUNDO NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/2/18|. Siempre serás mi ángel eternamente!!! Serás la estrella que jamás dejara de brillar en nuestros corazones. Su madre Andrea, su abuela Elena, sus tíos y flia, y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Sauzal (Dpto. Río Hondo). SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata 162 - Tel. 4219787.