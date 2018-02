La defensa del pediatra apeló la condena en su contra

23/02/2018 -

El pediatra Dr. Julio Pérez fue condenado a 17 años de prisión al ser encontrado culpable por el supuesto abuso sexual en perjuicio de su hija, menor que tenía 6 años al momento de los hechos. Sus abogados defensores, Dres. Hugo Frola y Francisco Palau, apelaron la sentencia de los jueces y el próximo lunes se llevará a cabo una audiencia ante un tribunal de Alzada.

La defensa del pediatra buscará revertir el fallo dictado en agosto del año pasado y abogarán por su inmediata libertad, entendiendo que su cliente es inocente. Los letrados afirman que en la investigación y en el debate oral no se presentaron pruebas contundentes que acrediten la autoría de Pérez en el aberrante hecho.

"Abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo en contra de su hija, en concurso ideal con corrupción de menores" es la calificativa que recayó sobre el pediatra.

Respecto de la apelación, el Dr. Palau explicó: "con el Dr. Frola entendemos que el caso del Dr. Pérez es un caso paradigmático para lo que es el ámbito local, porque es una crítica sobre cómo está funcionando en estos momentos el equipo de psicólogos del Poder Judicial como del Ministerio Público Fiscal; entendemos que en este tipo de delitos, como todos saben que ocurren en un ámbito de intimidad y en la mayoría de los casos no existen testigos presenciales, entonces cobran una importante relevancia las pericias psicológicas que se realizan sobre la víctima, el acusado y como en este caso la denunciante que sería la madre de la menor".

"Entendemos que no fueron realizadas conforme a los protocolos vigentes y que adolecen de fallas técnicas groseras que a nuestro criterio las invalidan como pruebas", agregó.

"Esto ya se expuso durante el juicio oral, no tuvo acogida por el tribunal interviniente, por eso es que recurrimos a un tribunal superior y no únicamente le encontramos fallas a la sentencia en cuanto a la valoración de pericias, sino también del relato de testigos que han sido poco contundentes en algunos casos y en otros evidentemente contradictorios", aseveró.

Sobre el pedido que van a realizar ante el tribunal de alzada, Palau indicó: "No negamos la existencia del abuso, sí negamos la autoría de nuestro cliente. Además de las pruebas producidas durante la investigación, que son mera recopilación de probanzas a los efectos de la realización o no del juicio y durante el juicio, que son las pruebas que el tribunal debe evaluar, no se puede llegar a una conclusión de certezas de que Pérez fue el autor de tremendo hecho delictivo cometido en perjuicio de su hija menor", concluyó.