"De Santiago me voy con mi hijo o muerto", aseguró el ciudadano sueco

Fotos TESTIMONIO. Nicolás Andreas Aretis.

23/02/2018 -

El ciudadano sueco que reclama la restitución internacional de un niño que tuvo con su expareja, una santiagueña de la ciudad capital, expresó que está dispuesto a librar una dura lucha en la Justicia para poder regresar a su país con su hijo.

"De Santiago me voy con mi hijo o muerto", aseguró de manera ilustrativa en una entrevista que concedió a EL LIBERAL, que dio la primicia de su caso que se tramita en el Juzgado de Familia de 3ª Nominación de la Dra. Carolina Anauate.

Como se recordará, Nicolás Andreas Aretis (42) llegó al país para pasar las fiestas en la casa de su familia política, con su expareja y el hijo de ambos. Pero el 9 de enero, un día antes de regresar a Suecia, Aretis fue notificado del inicio del juicio de divorcio por parte de su esposa, una santiagueña a la que conoció en Córdoba y con la que se casó en 2005. El matrimonio hoy está en pleno juicio por divorcio y por la tenencia del niño que tiene doble nacionalidad (nació en Córdoba, pero se radicó con sus padres en Upsala, Suecia), y que está pronto a cumplir 12 años.

Por el momento, la Justicia le concedió un cuidado especial del niño a cargo del padre, que está casi toda la semana con su hijo en un hotel de la capital.

"La situación me duele más por mi hijo que por mí que soy un adulto. Yo estoy triste por él, sería deseable que su sufrimiento se trasladase a mi persona, pero es imposible. Él es el que más sufre", señaló con aflicción Aretis quien visitó la Redacción de EL LIBERAL acompañado por uno de sus abogados, el Dr. José Luis Achával (el otro asesor es el Dr. Antenor Ferreyra).

Dijo que este conflicto que lo tomó por sorpresa le resulta duro y que debe enfrentarlo solo, ya que no tiene amigos en la provincia. Además, dijo que puede solventar su estadía en la provincia gracias a la generosidad de su padre.

"Esto es duro para mí, pero pienso que para mi hijo lo es más todavía. Yo tengo que tratar de estar lo más fuerte posible para que él sobreviva a esto", señaló el ciudadano sueco.

Expuso que a raíz de la situación, su hijo "está perdiendo clases, porque nuestro año escolar es distinto, empieza en agosto y termina en junio, por la temporada invernal en el hemisferio norte". No obstante, rescató que se contactó con el colegio de su hijo y recibe material vía online.

Manifestó que el conflicto familiar lo tomó totalmente por sorpresa. Sin embargo, afirmó que ahora que se produjo el pedido de divorcio y la decisión de su expareja de quedarse en Santiago del Estero con el hijo de ambos, entiende que estaba planeado antes de venir a pasar las fiestas. "De haber tenido algún indicio nunca habría subido a ese avión", expresó.

Precisó que junto con su hoy desmembrada familia llegó al país el 8 de diciembre, para pasar las fiestas con sus parientes políticos en un domicilio del barrio Alberdi de la ciudad capital.

"Ahora que se desencadenó todo, me doy cuenta de que hubo algunas cosas que indicaban que podía suceder esto (el pedido de divorcio y que lo echaran de la casa de la familia de su esposa). Pero jamás lo imaginé, incluso estábamos pasando la mejor etapa de nuestras vidas ayudando a nuestro hijo a cumplir su sueño que es ser piloto de automovilismo, de Fórmula 1", reveló.

Consultado si habían tenido un problema de pareja con la santiagueña, aseguró que no. "Ningún problema serio no, de mi parte no lo recuerdo", afirmó.

Sobre cómo transcurre sus días en Santiago del Estero, dijo que sale con su hijo a caminar por las tardes "porque al mediodía hace calor" -recalcó-, a ver cosas, a comer, a los juegos. "Estamos viviendo en un hotel, lo acompaño en su estudios", describió del día a día. "Estoy tratando de evitar que esta situación, sobre todo la parte judicial lo impacte, pero él me pregunta ‘por qué mi mami hace esto o por qué no puedo ir a casa, por qué la jueza no me dejar salir de la casa de mi madre’ y yo no puedo contestarle eso", manifestó.

Por último, anheló que pueda haber un entendimiento con su expareja por el bien del niño, y que se logre un acuerdo que destrabe el pleito judicial. Pero reiteró que él regresará a Suecia solamente si le dan la tenencia del menor.