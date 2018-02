D’Onofrio hablará ante los medios para bajar decibeles

Fotos OBJETIVO. El presidente D’Onofrio tratará de calmar las aguas para no seguir con la polémica de los árbitros.

23/02/2018

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, brindará hoy una conferencia de prensa en medio de la polémica surgida en torno de los arbitrajes y en la previa de la Supercopa frente a Boca, el próximo 14 de marzo en Mendoza.

Luego de que este jueves su par de Boca, Daniel Angelici, confirmara su presencia en la reunión del próximo 2 de marzo para ponerse de acuerdo respecto del arbitraje para la Supercopa argentina, D’Onofrio estará ante la prensa a partir de las 12, en el salón auditorio del estadio "Monumental".

Según dejaron trascender desde su entorno, el presidente intentará bajar los decibeles luego de una semana repleta de críticas, a partir del arbitraje de Jorge Baliño del pasado domingo en el encuentro ante Godoy Cruz de Mendoza (2-2).

"En estos momentos es cuando todo River tiene que estar más unido que nunca. Nos podrán golpear, quebrar jamas", escribió D’Onofrio, durante esta semana, en su cuenta oficial en la red social Twitter, luego de que el equipo dirigido por Marcelo Gallardo apenas logró siete de los últimos 30 puntos que disputó en la Superliga.

Pese a esa realidad, el presidente de River evitó pronunciarse acerca de una supuesta "crisis" en la entidad de Núñez.

"No me hagan reír, si River tiene crisis, pobres los demás. La envidia es muy fuerte, los que no son de River están felices cuando no ganamos y nos están esperando, pero ya vamos a ganar. No escuché la palabra crisis, no me hagan reír, si River tiene crisis, pobres los demás", sentenció en declaraciones a TyC Sports.

River marcha en el puesto 20 de la tabla de posiciones, a 21 puntos del líder Boca, y perdió los últimos tres partidos que disputó.

Preparación

Luego de dos días de mucho ensayo de fútbol y con varias pruebas en el equipo, el entrenador Marcelo Gallardo dividió al plantel en dos grupos en la práctica matutina de este jueves, en Ezeiza.

Por un lado, los delanteros y volantes ofensivos estuvieron a las órdenes del "Muñeco" en los trabajos tácticos, en tanto que defensores y volantes defensivos lo hicieron con Matías Biscay, uno de sus ayudantes técnicos.

Según las pruebas de martes y miércoles, lo más probable es que algunos titulares como el capitán Leonardo Ponzio y Jonatan Maidana descansarán pensando en el debut en la Libertadores contra Flamengo, el miércoles que viene en Brasil.

Los que sí vuelven son Enzo Pérez e Ignacio Scocco, en un equipo que tendrá modificaciones en los laterales, y que podría formar con: Franco Armani; Camilo Mayada, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Bruno Zuculini; Juan Fernando Quintero, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Scocco y Lucas Pratto.