Diego Bucci volverá a la titularidad ante Sarmiento

PLANIFICACIÓN. Con el ingreso de Bucci, Central Córdoba tendrá mayor capacidad de quite en la mitad de cancha.

23/02/2018 -

Central Córdoba completó ayer por la mañana un nuevo entrenamiento de cara al encuentro que protagonizará el domingo desde las 19.45, ante Sarmiento en Resistencia, en lo que será la cuarta fecha de la segunda fase del Torneo Federal A de AFA.

En el entrenamiento desarrollado en el estadio Alfredo Terrera, el plantel conducido por Gustavo Coleoni trabajó en lo futbolistico, donde el Sapo probó algunas variantes y terminó inclinandose por introducir desde el inicio al mediocampista Diego Bucci en reemplazo de Pablo Ortega.

El cordobés tuvo un irregular juego ante Unión y apostando por la experiencia del ex San Martín de Tucumán, Coleoni planea poner en cancha a los mismos once futbolistas que derrotaron 5-3 a Gimnasia y Tiro en Salta.

Es decir, que el Ferro enfrentará a Sarmiento con César Taborda; Cristian Díaz, Alexis Ferrero, Hugo Vera Oviedo y Marcos Sánchez; Cristian Vega, Emanuel Romero, Alfredo Ramírez y Diego Bucci; Leandro Vella y Héctor Cuevas.

Por otra parte, el goleador Diego Jara, entrenó con total normalidad, pero no se lo considera como jugar desde la partida, puesto que arrastra una larga inactividad. El ex jugador de Instituto, no juega desde la primera fecha, producto de un desgarro del que ya está recuperado.

Emanuel Romero habló con Radio Panorama tras la práctica y consideró que ganar es indispensable.

"En estos torneos cortos, lo indispensable es ganar. Si queremos mantenernos arriba, debe sumar los tres puntos de local como de visitantes", aseguró el mediocampista central.

"Si de Chaco traemos los tres puntos, no nos lamentaremos el empate del pasado partido", amplió.

"Es una zona donde casi nos conocemos. Todos salen a buscar su negocio. Hay en juego un ascenso y eso lleva a que los juegos sean muy parejos", fue el concepto de Emanuel Romero en cuanto la paridad del grupo.

"Estudiamos un poco al rival, pero hicimos más hincapié en nuestro juego. Sarmiento jugará con la presión extra de no perder y por eso trataremos de estar bien parados y aprovechar los espacios", abordó en cuanto a Sarmiento.