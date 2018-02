Montenegro: "No hay que poner excusas y mirar hacia adelante"

23/02/2018 -

Javier Montenegro disfrutó de manera especial la victoria de Independiente en Sunchales, no sólo porque es hombre del club sino también porque su equipo necesitaba un triunfo como visitante para recuperarse en lo anímico.

El entrenador santiagueño habló con EL LIBERAL y destacó la importancia de la victoria por la categoría del rival. "Era como una materia pendiente. No habíamos ganado en la segunda fase como visitantes y teníamos que hacerlo para poder sumar fuera de casa. Fue un triunfo muy importante ante uno de los punteros de la zona como Libertad de Sunchales, que era el campeón del Súper 4", opinó entusiasmado.

Independiente merecía un triunfo como visitante, tras habérsele escapado varios partidos en el final. "La verdad que no tuvimos buenos cierres en los juegos anteriores, nos equivocamos mucho en el final. Gracias a Dios ayer lo pudimos cerrar bien y poder obtener dos puntos valiosos de visitantes", declaró.

Consultado por el gran momento que atraviesa el estadounidense Willie Readus, respondió: "Willie es extraordinario. A medida que avanza la competencia fue entrando en ritmo. Es uno de los mejores extranjeros. Dentro y fuera de la cancha es un tipo extraordinario. Es muy difícil conseguir extranjeros así, por el compromiso con el equipo que tiene".

De cara al futuro, Javier Montenegro se mostró optimista. "El objetivo es evitar los playoffs de permanencia y entrar en los playoffs por el campeonato. Los playoffs son lo mejor de la competencia y es un torneo muy parejo en el que cualquiera le puede ganar a cualquiera. No hemos tenido una buena temporada. No hay que poner excusas y mirar hacia adelante. Hay cosas que mejorar para la próxima temporada, para no cometer los mismos errores. Sabemos que todo esto es nuevo para el club, recién en el segundo año en la Liga Argentina y todo cuesta tanto en la parte deportiva como institucional", explicó convencido.

Mañana, Independiente enfrentará a Talleres de Tafí Viejo, en el estadio Ciudad. "Ahora tenemos un juego muy importante el sábado. Lo importante es fortalecer la localía. Tenemos cinco juegos de local, que son importantes. Tenemos que ir paso a paso. Cada juego va a ser una final para nosotros, porque el factor anímico es fundamental. Un gran grupo de seres humanos se está armando ahora, con la llegada de Damián Palacios y Axel Weigand. Esperemos dar lo mejor y poder seguir por la senda del triunfo", concluyó.