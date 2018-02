La zona sur también tendrá acción con la tercera jornada

23/02/2018 -

Mañana se disputará de manera íntegra la tercera fecha de los Clásicos Barriales zona sur, con duelos atrapantes en las diferentes canchas. Los duelos del primer turno comenzarán a las 16.3.

Este es el programa completo para la jornada futbolera:

En Pablo VI, Vino Tinto vs. John Kennedy (20); Bº Libertad vs. Vagos del Mosconi (20) y San Martín vs. Pablo VI (20).

En Viamonte, La 25 del Vinalar vs. Juveniles de San Lorenzo (20); Vinalar vs. Mar. Moreno (20) y Rivadavia vs. Tigres (20).

En Tradición, Ciclón vs. Panificadora Vidal (20); Tradición vs. Juv. La Ancha (20) y Los Amigos vs. Juv. Bº San Martín (20).

En Vinalar, La Ancha vs. Fénix Jrs. (20) y Mala Fama vs. PSG (30).

En Pitufos, La Gruta vs. La 5 FC (20); Pibes de la 67 vs. Pibes Fondo Vinalar (20) y Pibes de los Astilleros vs. Stilnovo (30).

En Los Topos, La 16 vs. Los Gedes (20); Los Topos vs. La 507 (20) y Mónaco vs. Kiosco Benja (30).

En cancha Solís, Despensa Daniela vs. J. Del Solís (20); Amigos de Gallo vs. Mailín Jrs. (20);

Verd. Camila vs. Fondo de Vinalar (30).

En Siglo XXI, La Cuadra vs. Lucianita Jrs. (20); Juv. Siglo XXI vs. Huracán (20) y Estudiantes vs. Amigos Unidos (30).

Más encuentros

En Los Sucios, Los Kokas vs. Los Mismos de Siempre (20); Los Sucios vs. Golo Sur (30).

En Virgen del Valle, Los Ideales vs. Hermanos FC (20); Trofeo JJ vs. Fondo Jrs. (20) y Las Heras vs. Siglo XXI (30).

En Tronkito, Tronkito Jrs. vs. Los Secos (20) y Juv. de Tronkito vs. 4 Plazas (20).

En Campeones del 28, Absalón Ibarra vs. Villa María (20); Pibes Cáceres vs. Independiente de Ulluas y Damaso Palacios vs. Tronkito (30).