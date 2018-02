Notas Relacionadas

CHOYA, Choya (C) Esta noche se jugará la 5ª fecha del certamen Municipalidad de Frías. Será en el club Coinor de la "Ciudad de la Amistad".

Hoy, desde las 21, jugarán La Casa del Plomero vs. Amigos; Choya vs. Influencia; Suecia vs. MyM Deportes.

Mañana a las 18 tendrá el siguiente programa: Ferroviarios vs. Icaño; Quirós vs. Canarios; Veteranos vs. Watito; Tres Hermanos vs. La Mexicana.