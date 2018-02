Nancy y Carla tendrán "Cien días para enamorarse"

Fotos Nancy y Carla ya comenzaron a grabar en exteriores y a posar para la gráfica oficial de la tira que llegará a finales de marzo a Telefé.

Se verá por Telefé, y en Santiago del Estero, a través de la pantalla de Canal 7. Dicen que será la comedia romántica del año; y la verdad es que si los televidentes se guían por lo que fue "Graduados", "Viudas e hijas" y "Educando a Nina", podría confiar en que Underground volverá a posicionar a su ficción como lo más visto de la TV Argentina, cuando a finales de marzo haga debutar a "Cien días para enamorarse".

Por lo pronto ya comenzaron las grabaciones en exteriores con un elenco que vuelve a ser de lujo: Carla Peterson, Nancy Dupláa, Juan Minujín, Luciano Castro, Pablo Rago y Juan Gil Navarro, entre otros.

Serán en principio 80 episodios con un enorme grupo de actores que incluye a Arturo Pig, Jorgelina Aruzzi, Michel Noher, quien será el profesor, separado del personaje de Macarena Paz. Ya hubo reunión de elenco con los autores Korovsky, Fredjkes y Quesada, y todos quedaron contentos. Los decorados ya están a pleno para que en marzo se grabe en interiores.

También estarán formando parte del elenco Marita Ballesteros, Juan Leyrado, Leticia Siciliano, Rodrigo Guirao Díaz, Mario Pasik y Maite Lanata.

Dos parejas de más de cuarenta años, que ya no sienten lo mismo que cuando se casaron, deciden hacer un brusco cambio. La delantera la llevan las dos mujeres, que deciden dejar a su familia y a sus maridos y vivir "100 días como solteras", para tratar de recuperar ese sentimiento que alguna vez sintieron... o tal vez no. Las experiencias de estos cien días son la base de esta comedia romántica.

Pablo Culell, uno de los productores de Underground ya compartió en las redes sociales su felicidad. "Se viene la gran comedia romántica argentina del año con estas mujeres bellas y talentosas @petersoncarla @nancydpl #ciendiasparaenamorarse junto a un elenco de lujo! Otra apuesta a lo grande de @sebastianortega1 @undertransmedia @telefe", escribió en Twitter.

Para Nancy Dupláa significará una vuelta a la telenovela después de la exitosa "La Leona" que protagonizó junto a su marido, Pablo Echarri.

Por su parte, Martín Ortega, otro integrante de la productora Underground que capitanea Sebastián Ortega, compartió en las redes sociales la cortina musical de la telenovela. "La canción se llama ‘A punto’ y el coro dice ‘Sé que estoy a punto de perderme, tu peligro me envuelve, un fuerte frenesí condena mi suerte... Sé que estoy a punto de perderte, tus ojos no me mienten, salgamos ya de aquí, la noche se enciende...’ #100Días", escribió en la red del pajarito.

Carla Peterson ya trabajó con los Ortega y Culell en "Lalola" y "Los exitosos Pells"; y está feliz de reaparecer en la televisión con un productor como éste.