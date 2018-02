Cinthia acusó a su ex de sembrar polémica para ir al Bailando 2018

Fotos La bialarina le echó en cara haber ido un solo día a Carlos Paz para estar con sus hijas.

23/02/2018 -

Hay pocas separaciones que se dan en un entorno de cero conflicto. No sería el caso de Cinthia Fernández y Matías Defederico. Después de que el futbolista compartiera en Instagram su dolor por no poder ver a sus tres hijas, la bailarina salió con "los tapones de punta", en el programa "Los Ángeles de la Mañana", adonde se habló del tema.

Cinthia se defendió con una serie de audios de WhastApp que envió a la producción de Ángel de Brito. "En lo referente a las nenas, nunca le prohibí nada. Si ama tanto a las nenas, no hubiera venido solo un día a Carlos Paz, no tres como dijo. Vino un día y medio. Una de mis nenas todavía está con un ataque de nervios por el día que él no fue a buscarlas y no volvió más", empezó diciendo, según lo señaló Ciudad.com.

Por otra parte, la bailarina admitió que Dedeferico no logró reunirse con las gemelas en las últimas horas: "Pidió ver a las nenas a través del abogado, por una cámara, y yo no estaba en casa. Así que no las pudo ver".

Pero le tiró un palito final: "Qué casualidad que cuando le mandé el mensaje le dije que al día siguiente lo publique en todos lados, así tenía un poquito más de fama para ir al Bailando. Se muere por ir al Bailando".