La desafortunada frase de un jugador del "Cholo" Simeone

Hoy 10:41 -

Víctor Machín Pérez, más conocido como "Vitolo", juega en el equipo que dirige el argentino Simeone y ahora está en boca de todos, por la polémica que generó un comentario suyo.

Todo surgió con una respuesta de Simeone sobre "El Niño" Torres, emblema del Atlético Madrid.

- ¿Estaría dispuesto a intentar Fernando Torres continúe una temporada más?

- No

Consultado sobre el clima del vestuario luego de la respuesta de Simeone, "Vitolo" lanzó: "No somos mujeres como para ir metiendo cizaña".

Luego pidió disculpas.

No he estado afortunado en zona mixta. He querido decir que nosotros no vivimos pendientes de lo que hacen o dicen otros .Me he equivocado, pero no ha estado en mi ánimo ofender a nadie lo decía en plan broma losiento mucho