Nueva y contundente denuncia contra Juan Darthés por acoso sexual

Ayer se conoció una nueva denuncia contra Juan Darthés que apoya a la primera de acoso sexual, realizada por Calu Rivero. Esta vez fue Anita Coacci, una joven que participó en "Gasoleros" con el actor, quien dio su versión.

A través de un contundente mensaje en su cuenta de Facebook, la actriz reveló que el actor aprovechó cuando estaban solos en su camarín, para besarla y hacer que le toque sus genitales.

"El señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice 'Mirá como me ponés'. Yo, congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco", dice el texto.

Enterado de esto, Darthés salió al cruce y se comunicó con Maju Lozano para desmentir rotundamente los dichos de la actriz: "Es falso. Es absurdo. Es un invento. Desconozco absolutamente lo que dice esta mujer", dijo indignado.