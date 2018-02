Apareció un avión en Indonesia y nadie puede explicar su presencia

Hoy 14:45 -

Un Boeing 737 fue encontrado en la isla de Bali, Indonesia, sin que aparentemente nadie puede explicar cómo ni cuándo apareció ahí. No obstante, por la apariencia del avión, se cree que lleva allí un buen tiempo, informa Mirror.

Los turistas que escuchan sobre el misterioso caso, se acerca con curiosidad a la zona, y han llegado a transformar ese punto en un lugar de interés turístico.

Algunos habitantes creyeron inicialmente que el avión iba a ser transformado en un restaurante. Piensan que su dueño pudo haberse quedado sin dinero y, por lo tanto, decidió dejarlo ahí.

El dueño de las tierras no permite que los visitantes se acerquen mucho a la nueva atracción. No obstante, la curiosidad de los viajeros parece ser más fuerte que la prohibición, ya que siguen visitando el lugar.

Boeing 737 plane appears on patch of land - and no one knows how it got here https://t.co/1bQj60ZdZH pic.twitter.com/rudxVekbaf