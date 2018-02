Se gastó todo pensando que se iba a morir y sucedió un 'milagro'

Hoy 15:07 -

Los médicos de un hospital de Yorkshire, Reino Unido, le diagnosticaron, hace dos años, a Jackie Dibb una enfermedad neurodegenerativa que daría fin a su vida, informa el periódico Daily Mail.

La mujer junto a su familia decidieron disfrutar de sus últimos días gastando los ahorros de su vida, unos 140.000 dólares. "Gastamos montones de dinero. Comprando cosas innecesarias", desde reformar la casa hasta unas vacaciones familiares a Turquía, detalló el esposo.

Posteriormente, el hospital donde atendieron a Jackie Dibb les envió una carta en la que explicó que no tenía ninguna enfermedad, sino que sus molestias físicas, que incluían perdida de memoria, dolores de cabeza y fatiga, eran fruto de que padecía depresión y ansiedad.

Hoy el matrimonio atraviesa una crisis económica, ya que Robert Dibb abandonó su trabajo para cuidar a su cónyuge a tiempo completo. A pesar de todo, la pareja no realizará ninguna demanda puesto que estima que "han sido muy buenos" con ellos a lo largo de estos años.

