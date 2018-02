Esta noche habrá fútbol en las Instituciones de Frías

Hoy 17:11 -

CHOYA, Choya (C) En el Parque Municipal de Frías se disputará un nuevo capítulo del torneo Verano Preparación 2018 que cuenta con la organización de la Liga de las Instituciones de la “Ciudad de la Amistad”.

Esta competencia es una de las más convocantes de la zona por eso es que se generan grandes expectativas en cada jornada deportiva.

El programa arrancará a las 20. Habrá en total cinco juegos. Los mismos serán: Social vs La Bio; Polideportivo vs Obras; Aoma vs Policía; Hípico vs Loma Negra y Tránsito vs Comercio. Tendrá la condición de libre el representativo de Técnica.

Cabe destacar que la cima lo tiene como único líder a La Bio con 16 unidades.