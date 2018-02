Baliño admitió que cometió "un error" en el partido entre River y Godoy Cruz

Hoy 18:56 -

El árbitro Jorge Baliño admitió hoy que cometió “un error” en un supuesto pase del defensor de River Plate Jonatan Maidana al arquero Franco Armani en el partido entre ese equipo y Godoy Cruz el domingo pasado por la 16ta. fecha de la Superliga argentina de fútbol, pero dijo “no haber visto el toque” de Luciano Abecasis a Lucas Pratto dentro del área.

“Veo que Maidana quita el balón limpio al delantero y lo lleva hacia atrás; no digo que fue un pase, pero veo cómo ante la presión del delantero cubre la pelota para que el arquero la levante. Eso me confunde y reconozco que hubo un error", dijo Baliño al programa La Oral Deportiva de Radio Rivadavia.

“A uno no le gusta equivocarse, yo venía bien, con buenos rendimientos, y en un partido que no era el indicado terminé teniendo un error", agregó Baliño.

Sobre el penal no sancionado a River, el árbitro explicó: "Me queda la imagen de los dos pies de Pratto chocando juntos; no alcanzo a ver el toque, pero tal vez eso es lo que produce que trastabille”.

Baliño, que fue "parado" en la Superliga, solicitó que no pongan en duda su honorabilidad y “a no confundir con mensajes porque eso genera violencia y las suspicacias pueden terminar en algo feo”, aseguró que "pone las manos en el fuego" por los árbitros y aclaró que “no hay nada raro” en los errores arbitrales.

“Errores tenemos todos, pero veníamos de fechas de muy buen nivel y en esta hubo varios que estuvimos flojos, y todo termina quedando más expuesto en mi partido porque es River, por el supuesto beneficio a Boca. El blanco preferido de este fin de semana soy yo, pero hubo bajos rendimientos en general”, completó Baliño.