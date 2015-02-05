CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Febrero 2018

A LAS 19.15 CINE. EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON

Hoy 20:53 -

CANAL 7

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 LOS SIMPSONS

12.30 CINE. TURBO

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 NICK JR.

18.00 CINE. SON COMO NIÑOS 2

19.15 CINE. EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON

22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.15 PH PODEMOS HABLAR

00.15 GRAVEDAD ZERO

00.45 LA CULPA ES DE COLÓN

01.15 CIERRE DE TRANSMISIONl

AMÉRICA

11.00 PUENTES DE ESPERANZA

12.00 PASIÓN DE SÁBADO

18.00 AMÉRICA NOTICIAS

20.00 SECRETOS VERDADEROS

CANAL 7

14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA

15.00 LOS EVENTOS MÁS RAROS DE LA NATURALEZA

16.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN

CANAL 9

13.00 CLAVE ARGENTINA

14.00 LA ROSA DE GUADALUPE

15.00 ALERTA COBRA

16.00 COMBATE

20.00 IMPLACABLES

EL TRECE

09.45 PIÑÓN EN FAMILIA

10.30 PLAN TV

11.30 CINE TRECE

20.30 POR UNA MONEDA

22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO

CANAL14

12.30 RECORDANDO

14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA

14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA 1

15.30 TICKET AL SHOW

16.30 DE A DOS

17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.00 VA DE NUEVO

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 CAPITALINA

21.00 LA TOCATA

22.00 RECORDANDO 1

CANAL 4

14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

15.00 VIDA SANA

15.30 SEGURIDAD VIAL

16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA

16.30 MORENA TV

17.30 TENDENCIAS SANTIAGO

18.00 PUNTO DE ENCUENTRO

19.00 LA CABRITA EXPRESS

20.00 EN BOCA DE TODOS

22.00 EL MIRADOR: CONDUCE ELISA RAMOS

PELÍCULAS

CINEMAX

CINEMAX

05.43 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA

08.08 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO

10.23 UN SUEÑO POSIBLE

12.52 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA

14.39 TOY STORY

16.14 UN PAPÁ MUY PODEROSO

18.35 ENREDADOS

20.24 TOY STORY

22.00 TOY STORY 3

23.53 SUPERCAN

TCM

06.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

07.57 LA NIÑERA

08.23 LA NIÑERA

08.49 LA NIÑERA

09.15 LA NIÑERA

09.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

10.31 LA NIÑERA

10.57 LA NIÑERA

11.23 LA NIÑERA

11.49 CASPER

13.38 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS

15.22 JUMANJI

17.14 WATERWORLD

19.42 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO

22.00 EL GRAN PEZ

TNT

06.55 TIERRA DE OSOS 2

08.06 GRANDES HÉROES

10.01 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO

12.42 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL

14.48 GUARDIANES DE LA GALAXIA

17.05 RALPH, EL DEMOLEDOR

19.00 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. EL SHOW

20.00 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. EL SHOW

21.30 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA

23.23 EN LA SANGRE

01.20 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?

UNIVERSAL CHANNEL

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12

11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

12.00 MACGYVER

12.50 MACGYVER

13.50 MACGYVER

14.40 MACGYVER

15.40 MACGYVER

16.30 MACGYVER

17.30 KUNG FU PANDA

19.15 KUNG FU PANDA 2

21.00 LOS BOXTROLLS

22.55 LOS PITUFOS

01.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19

STUDIO UNIVERSAL

09.00 EL INCIDENTE

09.15 SENNA

09.50 SENNA

11.25 FULLSCREEN

11.55 COCODRILO DUNDEE

13.55 COCODRILO DUNDEE II

16.05 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA

18.00 FLASHDANCE

20.00 KUNG FU PANDA

21.55 SHREK TERCERO

23.50 KUNG FU PANDA

A DÓNDE IR

CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)

+VIERNES 23, A PARTIR DE LAS 23, “SANTIAGO ES SEMILLA” DE VIDA. ACTUARÁN “DELESTERO”, “SYMBOL, “DÚO TURAYQUI”, “NICO” CARABAJAL Y “NATIVAS”.

BELLAS ALAS (BELGRANO Nº 1807)

+SÁBADO 24, A LAS 23, CONCIERTO DE DASK, BANDA FORMADA POR RICARDO SALTO, MARTÍN BUNGE Y MARÍA LUJÁN. POP DE LOS 90, SOUL & BLUES.

NODO TECNOLÓGICO (PARQUE INDUSTRIAL)

+SÁBADO 24, A LAS 22, EN EL AUTOCINE, SE PROYECTARÁ EL FILME E.T.

ESQUINA DEL RECUERDO

+SÁBADO 24, SHOW DE DANIEL AGOSTINI.

UPIANITA (INDEPENDENCIA PROLONGACIÓN)

+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 19, JORGE LUIS CARABAJAL, MANOLO HERRERA, DARÍO TÉVEZ, ADELA SAAVEDRA Y MIGUEL SERRANO. LA LÍNEA 120 LLEGA HASTA LA FERIA.

CINES


SUNSTAR

PANTERA NEGRA (3D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

24/02 - 15:30 (Cast) 18:30 (Cast) 21:50 (Subt) 00:40 (Subt)

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)

24/02 - 25/02 - 14:30 (Cast) 16:45 (Cast) 19:15 (Subt)

THE POST (2D):

DRAMA, HISTORICA (ATP)

24/02 - 22:20 (Subt) 00:55 (Subt)

LA FORMA DEL AGUA (2D):

FANTASÍA , DRAMA (+ 13 AÑOS)

24/02 - 19:15 (Cast) 22:15 (Subt) 00:50 (Subt)

TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D):

POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)

24/02 - 25/02 - 14:10 (Subt) 16:40 (Subt)

EL CAVERNICOLA (2D): ANIMACIÓN (ATP)

23/02 - 16:00 (Cast)

PANTERA NEGRA (2D):

DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)

24/02 - 18:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:20 (Subt)

EL ROBO PERFECTO (2D):

POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)

24/02 - 18:45 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)

COCO (2D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) 24/02 - 25/02 - 14:15 (Cast) 16:30 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

HÍPER LIBERTAD

CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS APTA 16 AÑOS

CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)

LA PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS

CASTELLANO 3D 20:20- (TODOS LOS DÍAS)

CASTELLANO 2D 17:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)

LA FORMA DEL AGUA APTA 13 AÑOS ESTRENO

CASTELLANO 2D 20:00- 23:00- (TODOS LOS DÍAS)

EL PÁJARO LOCO ATP

CASTELLANO 2D 18:30- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 2D 20:50- (TODOS LOS DÍAS)

COCO ATP

CASTELLANO 3D 18:00 20:50 (TODOS LOS DÍAS)

VALOR DE LAS ENTRADAS

2D Entrada General: $120

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días

3D Entrada General: $130

Jubilados, Docentes y Estudiantes: $95 todos los días.

 
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