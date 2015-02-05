CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 24 de Febrero 2018
A LAS 19.15 CINE. EL CURIOSO CASO DE BENJAMÍN BUTTON
Por El Liberal
Hoy 20:53 -
CANAL 7
11.00 LOS SIMPSONS
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 LOS SIMPSONS
12.30 CINE. TURBO
14.00 SORTEO DE MONO FECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 NICK JR.
18.00 CINE. SON COMO NIÑOS 2
19.15 CINE. EL CURIOSO CASO DE BENJAMIN BUTTON
22.00 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.15 PH PODEMOS HABLAR
00.15 GRAVEDAD ZERO
00.45 LA CULPA ES DE COLÓN
01.15 CIERRE DE TRANSMISIONl
AMÉRICA
11.00 PUENTES DE ESPERANZA
12.00 PASIÓN DE SÁBADO
18.00 AMÉRICA NOTICIAS
20.00 SECRETOS VERDADEROS
CANAL 7
14.00 EN ALGÚN LUGAR DE LA TIERRA
15.00 LOS EVENTOS MÁS RAROS DE LA NATURALEZA
16.00 DIARIOS DE EXPEDICIÓN
CANAL 9
13.00 CLAVE ARGENTINA
14.00 LA ROSA DE GUADALUPE
15.00 ALERTA COBRA
16.00 COMBATE
20.00 IMPLACABLES
EL TRECE
09.45 PIÑÓN EN FAMILIA
10.30 PLAN TV
11.30 CINE TRECE
20.30 POR UNA MONEDA
22.00 EL MUNDO DEL ESPECTÁCULO
CANAL14
12.30 RECORDANDO
14.00 SANTIAGO, PUEBLO QUE BAILA
14.30 ESPÍRITUS DE MI TIERRA 1
15.30 TICKET AL SHOW
16.30 DE A DOS
17.00 LOQUITOS X EL FÚTBOL
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VIVIR SANTIAGO
19.00 EN ARMONÍA
19.30 CAPITALINA
21.00 LA TOCATA
22.00 RECORDANDO 1
CANAL 4
14.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
15.00 VIDA SANA
15.30 SEGURIDAD VIAL
16.00 EDUCACIÓN Y CULTURA
16.30 MORENA TV
17.30 TENDENCIAS SANTIAGO
18.00 PUNTO DE ENCUENTRO
19.00 LA CABRITA EXPRESS
20.00 EN BOCA DE TODOS
22.00 EL MIRADOR: CONDUCE ELISA RAMOS
PELÍCULAS
CINEMAX
CINEMAX
05.43 DONDE EL CORAZÓN TE LLEVA
08.08 EL PRÍNCIPE DE PERSIA. LAS ARENAS DEL TIEMPO
10.23 UN SUEÑO POSIBLE
12.52 GHOST RIDER. ESPÍRITU DE VENGANZA
14.39 TOY STORY
16.14 UN PAPÁ MUY PODEROSO
18.35 ENREDADOS
20.24 TOY STORY
22.00 TOY STORY 3
23.53 SUPERCAN
TCM
06.17 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.07 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
07.57 LA NIÑERA
08.23 LA NIÑERA
08.49 LA NIÑERA
09.15 LA NIÑERA
09.41 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
10.31 LA NIÑERA
10.57 LA NIÑERA
11.23 LA NIÑERA
11.49 CASPER
13.38 LA MALDICIÓN DE LAS BRUJAS
15.22 JUMANJI
17.14 WATERWORLD
19.42 LA LEYENDA DEL TESORO PERDIDO
22.00 EL GRAN PEZ
TNT
06.55 TIERRA DE OSOS 2
08.06 GRANDES HÉROES
10.01 HARRY POTTER Y EL CÁLIZ DE FUEGO
12.42 GOLPE BAJO. EL JUEGO FINAL
14.48 GUARDIANES DE LA GALAXIA
17.05 RALPH, EL DEMOLEDOR
19.00 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. EL SHOW
20.00 FESTIVAL DE VIÑA DEL MAR. EL SHOW
21.30 DRÁCULA. LA HISTORIA JAMÁS CONTADA
23.23 EN LA SANGRE
01.20 ¿QUIÉN *&$%! SON LOS MILLER?
UNIVERSAL CHANNEL
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S12
11.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
12.00 MACGYVER
12.50 MACGYVER
13.50 MACGYVER
14.40 MACGYVER
15.40 MACGYVER
16.30 MACGYVER
17.30 KUNG FU PANDA
19.15 KUNG FU PANDA 2
21.00 LOS BOXTROLLS
22.55 LOS PITUFOS
01.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE S19
STUDIO UNIVERSAL
09.00 EL INCIDENTE
09.15 SENNA
09.50 SENNA
11.25 FULLSCREEN
11.55 COCODRILO DUNDEE
13.55 COCODRILO DUNDEE II
16.05 FUN SIZE. UN PEQUEÑO GRAN PROBLEMA
18.00 FLASHDANCE
20.00 KUNG FU PANDA
21.55 SHREK TERCERO
23.50 KUNG FU PANDA
A DÓNDE IR
CASA TERRAVIVA (SAN MARTÍN Y SANTA FE)
+VIERNES 23, A PARTIR DE LAS 23, “SANTIAGO ES SEMILLA” DE VIDA. ACTUARÁN “DELESTERO”, “SYMBOL, “DÚO TURAYQUI”, “NICO” CARABAJAL Y “NATIVAS”.
BELLAS ALAS (BELGRANO Nº 1807)
+SÁBADO 24, A LAS 23, CONCIERTO DE DASK, BANDA FORMADA POR RICARDO SALTO, MARTÍN BUNGE Y MARÍA LUJÁN. POP DE LOS 90, SOUL & BLUES.
NODO TECNOLÓGICO (PARQUE INDUSTRIAL)
+SÁBADO 24, A LAS 22, EN EL AUTOCINE, SE PROYECTARÁ EL FILME E.T.
ESQUINA DEL RECUERDO
+SÁBADO 24, SHOW DE DANIEL AGOSTINI.
UPIANITA (INDEPENDENCIA PROLONGACIÓN)
+SÁBADO 24, A PARTIR DE LAS 19, JORGE LUIS CARABAJAL, MANOLO HERRERA, DARÍO TÉVEZ, ADELA SAAVEDRA Y MIGUEL SERRANO. LA LÍNEA 120 LLEGA HASTA LA FERIA.
CINES
SUNSTAR
PANTERA NEGRA (3D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
24/02 - 15:30 (Cast) 18:30 (Cast) 21:50 (Subt) 00:40 (Subt)
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 16 AÑOS)
24/02 - 25/02 - 14:30 (Cast) 16:45 (Cast) 19:15 (Subt)
THE POST (2D):
DRAMA, HISTORICA (ATP)
24/02 - 22:20 (Subt) 00:55 (Subt)
LA FORMA DEL AGUA (2D):
FANTASÍA , DRAMA (+ 13 AÑOS)
24/02 - 19:15 (Cast) 22:15 (Subt) 00:50 (Subt)
TODO EL DINERO DEL MUNDO (2D):
POLICIAL, DRAMA (+13 AÑOS)
24/02 - 25/02 - 14:10 (Subt) 16:40 (Subt)
EL CAVERNICOLA (2D): ANIMACIÓN (ATP)
23/02 - 16:00 (Cast)
PANTERA NEGRA (2D):
DRAMA, COMIC (+13 AÑOS)
24/02 - 18:00 (Cast) 22:20 (Subt) 00:20 (Subt)
EL ROBO PERFECTO (2D):
POLICIAL, DRAMA (+ 16 AÑOS)
24/02 - 18:45 (Cast) 22:00 (Subt) 00:45 (Subt)
COCO (2D): AVENTURA, ANIMACIÓN (ATP) 24/02 - 25/02 - 14:15 (Cast) 16:30 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
CINCUENTA SOMBRAS LIBERADAS APTA 16 AÑOS
CASTELLANO 2D 22:50 (TODOS LOS DÍAS)
LA PANTERA NEGRA APTA 13 AÑOS
CASTELLANO 3D 20:20- (TODOS LOS DÍAS)
CASTELLANO 2D 17:00- 22:30- (TODOS LOS DÍAS)
LA FORMA DEL AGUA APTA 13 AÑOS ESTRENO
CASTELLANO 2D 20:00- 23:00- (TODOS LOS DÍAS)
EL PÁJARO LOCO ATP
CASTELLANO 2D 18:30- (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 2D 20:50- (TODOS LOS DÍAS)
COCO ATP
CASTELLANO 3D 18:00 20:50 (TODOS LOS DÍAS)
VALOR DE LAS ENTRADAS
2D Entrada General: $120
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $90 todos los días
3D Entrada General: $130
Jubilados, Docentes y Estudiantes: $95 todos los días.