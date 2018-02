FÚNEBRES | 24 de Febrero de 2018

Hoy 22:16 - FALLECIMIENTOS





- Luis Ernesto Quieto

- Benito del Valle Palomino

- Lucía Julia Araujo de Álvarez

- José Raimundo Salas

- Mercedes Azucena Carrizo (Beltrán)

- Julia Elena Carabajal (La Banda)

- Roque Alberto Páez

- Blanca Esther Suárez de Sanjurjo

- Cecilia Mantero de Silupu

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus hijos Lucía y Ramón, h. pol. Marcela González, hijo en el afecto Walter, nietos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 17 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo 330 S.V. Nº 2. Serv. Iosep. Mutual Santiagueña Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La comunidad religiosa y educativa del Colegio Madre Mercedes Guerra participa el fallecimiento de la mamá del rector Ramón y Lucía Álvarez rogando plegarias por el eterno descanso de su alma.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. La directora del nivel primario del Colegio Sor Mercedes Guerra, Sra. Maria Eugenia Palomo de Abatedaga y familia participa el fallecimiento de la madre de los Prof. Ramón y Lucy Álvarez y acompaña en tan grande dolor. Ruega oraciones por su alma.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Abre Señor tus brazos para recibir a tu hija . El Lic. Mariano Valentini y familia participan el fallecimiento de la madre de sus colegas Ramón y Lucy Álvarez, ruega oraciones por su alma.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Madre recibe a tu hija en tu regazo y dale la paz. La vicedirectora del Colegio Madre Mercedes Guerra, Sra Miriam Larcher de Pavón y familia participan el fallecimiento de la madre de sus queridos amigos Ramón y Lucy Álvarez. Ruega oraciones en su memoria.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La Escuela de Comercio Gral. San Martin, participa el fallecimiento de la mamá de la profesora Álvarez Lucía. Ruegan oraciones en su memoria.

MANTERO DE SILUPU, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Su esposo Dr. Percy Silupu Escobar, su hija Ruth Cecilia Silupu Mantero, participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 hs. en el cementerio El Descanso. Casa de duelo Pedro L. Gallo 340 (SV) Caruso Cia. Arg. de Seguros SA.- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PÁEZ, ROQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Su esposa Maria Pérez, sus hijos Anabel, Esteban, Maricel, Lucas, hijos pol. nietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PALOMINO, BENITO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Su esposa Tomasa Mercedes Céliz. Sus hijos Claudia, Gustavo, Andrea y Vanesa. Sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. Cob. Caruso cia. Argentina de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - La Plata162 - 4219787.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Su esposa: Sara, sus hijas: Caro y Gaby y demás fliares. part. su fallec y sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. Org. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su esposa Alicia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Papito, te llevaremos en lo más profundo de nuestros corazones". Sus hijas Gabi y Caro participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Su hermana Alejandra, cuñado Daniel, sus sobrinos Josefina, Abigail, Belén y Pablo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus sobrinos Héctor Gómez y familia Silvia Gómez y familia Sergio y familia, Hernán y familia, Fernando y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. El novio de su hija Carolina: Gastón Gay, sus hijos Morena y Mauricio; Fedra Gay, Carola López Martínez, Sandra Martínez, Filomena y Coca Argañaraz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Chody, Mecha, sobrinos y respectivas flias. participan con dolor su partida al Reino de los Cielos. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 237 "Dr. Ricardo Rojas" participa el fallecimiento del papá de su colega Srta. Gabriela Quieto. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "El Señor es mi pastor nada me faltará". La comunidad educativa de la Escuela de Form. Prof. y Cap. Lab. Nº 1 "Dr. Antenor Álvarez" acompaña en su dolor a la Prof. Alicia Gómez de Quieto por la pérdida de su esposo. Ruegan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus cuñados Mecha y Chovi, sus sobrinos Fernanda, Diego, Gero, Germán, Verónica, Sarita, Enzo y Ana Carolina participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus cuñados Carlos Balian y sus sobrinos Graciela, Leo y Ale participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Su cuñada Delia Gómez, sus sobrinos Belén y familia, Lorena y familia, Marcelo y familia y Oscar de la Flor participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

QUIETO, LUIZ ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Docentes Agremiados Santiagueños participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento y ruega oraciones en su memoria.

SALAS, JOSÉ RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Rubén Salas y familia participan con dolor su inesperado fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALAS, JOSÉ RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La comunidad religiosa y educativa del Colegio Madre Mercedes Guerra eleva oraciones por el eterno descanso del papá de Natalia y Mario Peña rogando por su alma.

SALAS, JOSÉ RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Héctor Suárez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y acompaña a sus seres queridos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Fraternidad "San Juan Macías" y Grupo Juvenil "Betania", acompañan en el dolor a Evelina por la desaparición física de su sobrina. Que el Señor la recoja en su gloria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Gustavo García, Marta Binotti de García, sus hijos, Florencia y Sebastián, Gustavo y Marina, Rodrigo e Ivana, María Paula y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de Martita y acompañan a su amiga Clarita en este difícil momento, rogando por su cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANJURJO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus hijos Sandra y Edgardo Sanjurjo, h. pol. Walter, nietos Gonzalo y Augusto y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P.L. Gallo 330 S.Velat. Nº 1. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUÁREZ DE SANJURJO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Su sobrino Roberto Suárez, su esposa Carmen e hijos Daniel y Gustavo con sus respectivas familias, lamentan profundamente el fallecimiento de la querida tía Blanca. Ruega oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANJURJO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Carlos Suárez y Gely Suárez, lamentan profundamente el fallecimiento de doña Blanquita y acompañan en el dolor a sus hijos Cacho, Sandra y Walter y a sus queridos nietos Gonzalo y Augusto. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANJURJO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Tu nieto del corazón Gonzalo Suárez y su novia Ivana, despiden con gran dolor a doña Blanquita, excelente mujer y mejor abuela. Elevan oraciones en su querida memoria.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





ÁVILA VDA. DE MELIÁN, LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/16|. Madre querida, madre amada, como te extraño. Señor está en tu casa, permítele apreciar tu rostro, dale el descanso eterno al cumplir 2 años de su partida, te seguiremos recordando con tanto amor y cariño, te amo mamá, tu enseñanza y el respeto y amor que nos dabas a cada momento, aquí cada uno te recordamos con tus ocurrencias y picardías, con tu mandato, sabemos que con tu luz nos iluminas cada día, ya nos volveremos a encontrar, gracias por ser una madre ejemplar. Invitamos a la misa el día 24/2/18 en la Catedral Basilica a las 21 hs. Tu hija Mary, su hijo político Pily y todos tus nietos.

GALVÁN, JUAN CARLOS DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 24/1/18|. "Te extrañamos cada día más, pero nos consuela saber que sembraste amor y que nos dejaste tu ejemplo de lucha y amistad. Te amamos". Su esposa Graciela, sus hijos Javier, Natalia, Emanuel y Ángel, hijos políticos Andrea y Julio, nietos Juanjo y Yael invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento.

NAAB DE JOZAMI, ILDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/08|. Está vacía la casa, no mora en ella tu juventud, déjame un poco de mi misma para que pueda llamarte mi todo. Como una pequeña brizna de hierba tengo toda la tierra a mis pies y aquella persona que por sus mil contactos con mi vida desvela mis noches, junto al Señor. Viven en tu vida mis infinitos sueños. Madre, vine a este mundo a conocer el amor a través de tu corazón. Su hija Cecilia invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Ntra. Señora de Sumampa, al cumplirse diez años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PAZ, ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/02|. A quince años de su partida. Su familia y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia Virgen del Valle Bº H. Hondo. Ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN DE FERNÁNDEZ, ROGELIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/01|. Su hijo Enrique, Nancy y Juan Pablo, hijo politico Carlos y nieta Carla, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Iglesia Catedral Basilica, con motivo de cumplirse el séptimo año de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SALOMÓN, JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/2/09|. "A nueve años de tu partida tu presencia espiritual sigue estando en nuestras vidas, te amamos". Su esposa Alba M. de Salomón, sus hijos Juan, Mary, Daniel, Edgard, Gustavo y sus respectivas familias invitan a la misa hoy a las 20.30 en la iglesia La Merced.

TÓTARO DE CIANFERONI, ANA MARIA JOSEFINA DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Sus hijos Gino Payu, Ricky, Fabrizzio y sus respectivas familias, sus nietitos Valentino y Agusto, sus hermanas Pipi y Roxana, su hermana en el afecto Lela, su cuñado Auro Beverina, sobrinos Mariana, Mini y Fernando, agradecen profundamenter a los profesionales que la atendieron durante su enfermedad a su médico Dr. Facundo Lugones, al Dr. Marcelo Locascio, Instituto de Cardiología, Sanatorio 9 de Julio, personal y directivos del Iosep, Sem, Especialmente a sus cuidadores que la acompañaron dia a dia, familiares a sus primos, tio Nano, amigos, vecinos, que nos acompañaron en los momentos de dolor e invitan a la misa que se celebrará en la iglesia Catedral Basilica hoy a las 20.30 hs. con motivo de cumplirse nueve dias de su partida al Reino del Señor. Se ruegan oraciones en su memoria.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Fuiste un loco aventurero de la vida, incansable, luchador en busca de cumplir sueños y metas. Porque todo lo que te propusiste lo lograste. Fuiste un "hombrecito" que impuso su impronta y dejó huellas imborrables en los corazones de todos los que tuvimos la dicha de conocerte y compartir momentos únicos. Hoy, hace 9 días que nos dejaste físicamente, pero sigues presente, estas en algún lugar. Aún no te has ido y nunca te irás. Porque tú estás y estarás siempre presente entre nosotros como el sobrinito loco y artista, como el primo, más que primo un hermano y como el tío de la Willy que complacías a sus sobrinitos. Sobran las palabras para calificarte mi Negro querido. Sabemos que desde tu lugar, en el Reino Celestial, nos darás las fuerzas necesarias para poder seguir. Por lo que fuiste, sos y serás. Te amamos por siempre. Sus tios Betty y Rody, tus primos Paola, Vera y Gringo y tus sobrino Fátima, Fede y Rosy, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la Capilla Santo Cristo, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

VERÓN, RUBÉN EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/2/18|. Compañeros de trabajo del padre Rubén Orlando Verón: Jose Luis Tolosa, Viviana Rodriguez, Liliana Pereyra, Cristina Aranda, Adriana Soria, Nancy Andrada, invitan a la misa que se oficiara hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Santo Cristo, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------









----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------









----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





CARABAJAL, JULIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus hijos Ramona, Manuel, Angélica, Elena, Atilio, sus hijos pol. nietos, bisnietos y demás familiares, part. su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cemenerio La Misericordia. Casa de duelo La Dársena S/N. Servicio Iosep. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.





----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------





MONTENEGRO, PABLO EXEQUIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/05|. Intercederé siempre por ustedes por los que me aman y me amaron, los seguiré amando como los amé en la tierra. Hijo querido, hijito de mi corazón trece años sin tenerte, pero te llevo y te llevaré por siempre en mí, sos el ángel que nos guías y nos cuidas. Tus padres Mercedes y Alfonso, tus hermanos Hugo, Andrea y Dardo, hnos. políticos Mariela, Maria, Pablo y Antonela, invitan a la misa hoy a las 19 hs. en la parroquia Nstra Sra de Lourdes El Cruce, La Banda, al cumplirse 13 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.





----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------









----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------





SUÁREZ DE LOTO, DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/05|. Al recordarla en su nuevo aniversario en la tempestad de la vida, no tendré miedo jamás, porque se que estás ahí para nosotras como siempre lo has hecho. No te acerques triste a mi tumba, no estoy ahí, estoy en el viento que te acaricia, en las plantas que riegas cada día, en las estrellas que brillan de noche, sobre tu hogar. En la sonrisa de tus hijas y tu hermana en los pajaritos que cantan en tu ventana, por eso no te acerques a mí sollozando. No estoy ahí, estoy en tu corazón. Te recordamos con mucho amor. Tus hijas Meli, Ari, tu hermana Karina, tu madre que nunca te olvidará Victoria.

SUÁREZ MENDOZA, SERGIO ARMANDO (Reinamora) (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/14|. Sergio cuatro año de tu partida, pero siempre con nosotros, desde tu lugar ayudándonos. No es fácil la vida, pero con la fortaleza de Dios y vos que nos cuidas dede tu lugar seguiremos adelante. Te queremos siempre en nuestro corazones. Daniela, tus hijos Daniel y Francisco y tu nieto Isaías.





----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------





SUÁREZ MENDOZA, SERGIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/14|. Ya pasaron cuatro años de tu partida, desde que volaste con tus alas al reino divino, hijo siento un dolor inmenso en mi alma pero cada vez que cierro los ojos y recuerdo cada momento a tu lado mi corazón está lleno de ti y mi alma de tus recuerdos. Te extraño mucho. Su madre Marta, Antonio, hermanos, hijos, tíos, abuelos y su nietito Isaías invitan al responso hoy a las 9.30 en el cementerio Jardín del Sol, La Banda.

SUÁREZ MENDOZA, SERGIO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/14|. "Cuándo el Señor nos llama, ya no hay vuelta que dar. La decisión fue tomada por Él y debemos respetarla. El dolor que dejan es inevitable, pero aquellos que nos han dejado, no están ausentes sino invisibles. Tiene ojos llenos de gloria, fijos en los nuestros llenos de lágrimas. Querido Sergio, no te fuiste... solo te hiciste invisible a nuestros ojos. Una parte nuestra se fue con vos y una parte tuya quedó con nosotros. Aunque ya no estás presente de cuerpo, tu recuerdo vivirá en nuestros corazones. Su abuela Susana, su papá Raúl, tíos y demás familiares invitan al responso hoy a las 9 en el cementerio Jardín del Sol, con motivo de recordarse cuatro años de su fallecimiento. Que brille para ti la luz que no tiene fin.





----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------









----------------------------------------

Interior

----------------------------------------









----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ARANDA, RAÚL RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 22/2/18|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 226 Francisco de Aguirre acompaña a la colega Carolina García Imblant en este doloroso momento. Ruega una oración en su memoria.

CARRIZO, MERCEDES AZUCENA (q.e.p.d) Falleció 23/2/18|. Sus hijos Fany y Turco, sus nietos José, Tania, Nahuel, Jonás, su hija política Adriana y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán a las 10 hs. CEREMONIAL, EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADOS POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.