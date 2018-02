Transportistas se refirieron a problema con las tarifas

24/02/2018 -

Los transportistas autoconvocados se reunieron con el ministro de Transporte Guillermo Dietrich para expresarle la problemática del sector.

Ariel Spesso de Bandera (Santiago del Estero); Gustavo Álvarez de Vicuña Mackenna (Córdoba); Javier Villalba de Villagra (Santa Fe), y Edgardo Godoy de La Carlota (Córdoba), representantes del grupo identificado como Transportistas de Granos Autoconvocados (TGA) comentaron que el objetivo de la audiencia, apunta a lograr ‘una respuesta de todo lo que pedimos y una solución a corto plazo’.

Al ser consultado por la nueva tarifa de referencia para el transporte de granos, que, en promedio, aumentará 12% y que el ministerio oficializó el pasado lunes, Godoy respondió: ‘La verdad que si no tenemos una solución como la que le pedimos al Gobierno, que la tarifa de referencia sea ley, única y esté regulada, es en vano’, y agregó: ‘Si no se podía respetar la tarifa sin el 12%, no modifica en nada un 12%, un 15% o un 50% más’.

Al respecto, ejemplificó cuánto se le paga a un transportista por llevar granos desde La Carlota (Córdoba) al puerto de Rosario, que son unos 300 kilómetros. ‘La tarifa referencial hoy es de $726, y se está pagando entre $430 y $450, esto se multiplica por la cantidad de toneladas que son entre 29 y 30 toneladas. Por lo cual, entre lo que estamos cobrando y lo que deberían pagarnos hay $8.000 de diferencia’, subrayó.