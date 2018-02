Mario Tenti: "La ley no va a mejorar ni empeorar nada sobre este tema"

24/02/2018 -

El padre Mario Ramón Tenti, de la parroquia Nuestro Señor de Mailín, consideró que la discusión en el Congreso por el proyecto presentado para obtener la legalización del aborto, "es un tema recurrente en tiempos en donde no hay respuestas a las necesidades más importantes de la población", apuntó.

En diálogo con Radio Panorama señaló que "hay grupos interesados que buscan desviar el verdadero debate que es lograr la inclusion, la igualdad ante la justicia y los derechos de los ciudadanos. Como no hay respuestas de ningún arco político, piensan que van a adormecer la conciencia del pueblo sobre sus necesidades", y a su vez, se preguntó: "Nuestro país ¿está en condiciones de asumir una política sanitaria vinculada a la despenalización del aborto?". Luego agregó que "la ley no va a mejorar ni empeorar nada, el sistema sanitario no está en condiciones de atender ni un dolor de estómago", concluyó.