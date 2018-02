Hoy se jugarán las semifinales que se suspendieron el sábado pasado a causa de las intensas lluvias

24/02/2018 -

Esta tarde, en el horario de las 16.30 y 17.30, se jugarán las semifinales del torneo de verano de la Liga del Sur, que fueran suspendidas el pasado sábado debido a la lluvia. El programa es el siguiente:

En El Liberal: Profesores Juniors vs. Foecyt (33) y Coy Unidos vs. Villa María (40). En San Martín (Vta. La Barranca): La Gaucho vs. La Castelli (33) y Taller El Porteno vs. Villa Reconquista (40). En Peñarol Los Flores: Villa Reconquista vs. Villa Las Delicias (33) y Gomería Sara y Manu vs. La Verdulería (33). En Def. de Maco: Repuestos El Globito vs. Pritty (33) y Academia Peluquería Luis vs. San Carlos (40). En San Pedro: Alberto Rueda vs. Los Santos (33) y La Brown vs. La Gaucho (40). En Halcones 1: Villa Carolina vs. Uta (33) y Rotisería Thiago y Zoe vs. Ac. Peluquería Luis (40). En Santa María: Zanjón vs. San Carlos (33) y San Antonio vs. Corralón San Esteban (40). En 8 Hermanos: Papelera El Mundo vs. Súper Kids (33) y Cioccolani vs. Pritty (40). En Boca Los Flores: Estudiantes de Ulluas vs. Villa Yocca (33) y La Feria vs. Agrup. Martín Fierro (40). En Villa Yocca: Pelé vs. Ind. Lar (33) y El Carro de Ariel vs. Zanjón (40). En Vélez de Maquito: Agrup. Martín Fierro vs. Los Pasajeros (33) y París vs. Gomería Santa Rita (40). En Monjitas: San Martín vs. La Brown (33) y Expreso Lo Bruno vs. Sportivo Paris (40). En Ciclón de Flores: Barrio Cáceres vs. Las Heras (33) y Arquitectos vs. Ind. Lar (40). En Palermo (LB): Palermo vs. La Joya Gramajo (40). En Pichones 2: Sportivo Araujo vs. Alte. Brown (40).