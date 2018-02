Ramírez: "Hay que saber ver y leer los partidos"

Fotos EXPERIENCIA. Ramírez es uno de los jugadores más determinantes que tiene Central Córdoba, sobre todo en este tipo de instancias.

24/02/2018 -

Central Córdoba visitará mañana a Sarmiento de Chaco, desde las 19.45, en un partido clave para sus aspiraciones de clasificar al Pentagonal final del Federal A. Alfredo Ramírez, volante ferroviario, habló en la previa con El Clásico de Radio Panorama. "Si podemos ganar, creo que damos un gran paso. Vamos con esa intención y trabajamos para ese resultado todos los partidos, a veces se puede y a veces no", sostuvo.

Luego agregó: "A medida que vayan pasado los partidos, si nosotros seguimos punteros, los rivales van a tener que salir a buscar y a nosotros eso nos conviene. Los partidos que hemos afrontado, han venido a esperarnos, a marcarnos ciertos jugadores y por ahí se te hace más complicado entrar. Está bueno que el rival también tenga la necesidad de ganar para aprovechar los espacios".

La "Oveja" también destacó la importancia de no perder mañana: "La cuestión es sumar. Ganar siempre es lo principal, pero cuando no se puede ganar, no hay que perder. Hay que ver y leer los partidos, hay momentos para replegarse y otros en los que hay que golpear y matar al rival".

"Es un rival que juega bien y tiene una cancha grande, atacan con mucha gente y tienen extremos que hacen el desgaste entero por la banda. Entonces tenemos que estar con los ojos abiertos. Estudiamos al rival como nos estudian a nosotros, pero con la idea clara de tratar de ganar y estar más cerca del objetivo", concluyó.