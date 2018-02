Mastrolía solo piensa en ganar

Fotos PLANIFICACIÓN Ezequiel Mastrolía, arquero de Mitre, desea volver a la senda de la victoria ante All Boys

24/02/2018 -

Mitre cumplió ayer con el último entrenamiento de cara al partido que protagonizará el domingo desde las 22 ante All Boys y el arquero Aurinegro consideró al Albo como un rival directo en la lucha por la permanecía en el Nacional B.

"Es un partido importante, porque All Boys es un rival directo por la permanencia. Jugamos en nuestra casa y debemos hacer todo para quedarnos con los tres puntos", le aseguró Mastrolía a El Liberal.

"Más allá de la importancia del partido, la próxima fecha quedamos libre y de no conseguir el objetivo las cosas pueden empeorar, pero trabajamos para no pase eso", completó el ex jugador de Talleres.

El arquero, también hizo referencia a la ausencia del delantero Ramiro Fergonzi, suspendido por acumulación de amonestaciones.

"Ramiro (Fergonzi) es un jugador importante para nosotros, pero tenemos un buen plantel y al que le toque estar, lo hará de la mejor manera posible. Estamos todos capacitados para jugar", explicó.

Mastrolía también anticipó el posible escenario del encuentro del domingo.

"Puede ser un partido parejo, cerrado. Nosotros intentaremos ir a buscar el partido desde el arranque, como lo hacemos siempre, pero sin desesperarnos. All Boys también tiene sus armas y hay que trabajarlo. Uno lo puede esperar de una forma, pero en el fútbol todo cambia", vaticinó.

Para el arquero, ex Platense, el campeonato se destaca por la paridad que hay entre los equipos y acusa a las circunstancias del descenso, los esquemas mezquinos.

"El torneo es muy parejo y el hecho de que haya tantos descensos, hace que todo se empareje. Hay entre diez y doce equipos, se parados por pocos puntos. Es indispensable, tratar de mantener una regularidad y hacerse fuerte como local", remarcó.

En lo deportivo, el cuerpo técnico espera por la recuperación del mediocampista Juan Alesandroni, quien padece una molestia en el gemelo luego del partido jugado en Mar del Plata, aunque confían que pueda estar en óptimas condiciones de no ser así, se abre un espacio para Juan De Tomazo.

Además, el delantero cordobés, Franco Olego se perfila para reemplazar a Ramiro Fergonzi, quien llegó al límite de las cinco tarjetas amarillas.