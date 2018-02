Nueva acusación para el mozo: otra de sus hijas dijo que fue abusada

Fotos FISCAL. El Dr. Martín Silva está a cargo de la causa inicial por lo que los legajos se acumularán para ser investigados.

24/02/2018 -

Una nueva denuncia complica la situación del mozo termense que fue detenido el pasado 15 de febrero. Otra de sus hijas, tras conocer la noticia en el diario, le contó a su madre que su padre con el mismo modus operandi la sometía.

Se trata de un sujeto de 33 años, quien cumplía funciones laborales en el hotel Termas I -ubicado en el sector del autódromo de la ‘Ciudad Spa’- se encuentra tras las rejas por orden del juez de Control y Garantías, Dr. Silvio Salice.

La primera denuncia contra el empleado hotelero fue realizada por la madre de una adolescente de 14 años -primer pareja del acusado- cuando la menor le confesó que su padre la había sometido a sus bajos instintos mientras se encontraban en su lugar de trabajo.

La nueva acusación fue formulada por la madre de una nena de 11 años -quien además tiene una hija de 8 con el mozo- cuando ésta comenzó a interrogar a la víctima, tras leer la noticia de la detención de su ex, cuando fue publicada en exclusiva en EL LIBERAL.

Según consta en la nueva denuncia, la mujer les preguntó a sus hijas si sabían de lo que su padre le hacía a su media hermana, a lo que la más pequeña le respondió que no sabía, pero que a su hermana mayor le había hecho lo mismo.

Rápidamente la mujer llevó a su hija mayor hasta una de las habitaciones y allí la víctima le contó que el hecho había sucedido cuando quedó en la casa de su padre para hacer una ‘pijamada’, el pasado 27 de noviembre del 2017.

La pequeña relató que su padre le levantó la remera y le tocó los pechos. Además recordó que no fue la primera vez que lo hacía. Su madre reveló ante los efectivos que en reiteradas oportunidades las menores no querían ir con su padre y que éstas otras veces regresaban enojadas o llorando, pero no contaban nada de lo sucedido por temor a represalias.

Tras la denuncia de la mujer, el Dr. Martín Silva solicitará nuevas medidas y la situación penal del mozo podría complicarse.