Un sándwich de miga enfrentó a Yanina Latorre y Sol Pérez

24/02/2018 -

Yanina Latorre sigue cosechando "enemigos" por doquier. A sus ácidos comentarios en Twitter ahora le sumó el posteo de lo que ella llama "foto marginal". En ese contexto, apareció una imagen de Sol Pérez, "la chica del clima" que protagoniza "La Isla Encantada", en Carlos Paz.

¿El motivo? Sol compartió una imagen suya con un sándwich de miga en la mano, en una actitud de agradecimiento a quienes les dan de comer.

Yanina, irónica, escribió: "Amo el agradecimiento del sándwich de miga tostado. Foto Marginal"; y Sol no tardó en contestarle, según lo reflejó Teleshow: "Agradezco a la casa que todas las noches nos da comida, que con todo el esfuerzo nos preparan cosas riquísimas. Hay que ser agradecido y a la gente un posteo los ayuda un montón. Ojalá no vivas de la apariencia, a mi me chupa un huevo lo ‘marginal’’.