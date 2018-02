Fotos La Beriso podría volver para la fiesta de Santiago

24/02/2018 -

El 13 de mayo del año pasado, La Beriso se presentó en Plaza Añoranzas y así completó la provincia que le faltaba para recorrer todo el país en su extensa trayectoria.

El jueves 22, la banda que lidera Rolo Sartorio volvió a Santiago del Estero, esta vez para presentarse en el Festival del Artesano, ante una multitud, en Ojo de Agua. Y en la conferencia de prensa previa al show, Rolo Sartorio le anticipó a EL LIBERAL que podrían regresar en julio, para el cumpleaños de la "Madre de Ciudades". "Nosotros ya tenemos programado casi todo el año y no sé si estamos volviendo a Santiago este año. Quizás volvamos a Capital", contestó ante la primera consulta sobre si volverán a la provincia en este 2018. Y cuando se le mencionó la chance de estar en el aniversario de Santiago, respondió: "No sabía nada. Si está la invitación, obviamente vamos a estar. Nos fue muy bien cuando estuvimos en Santiago y la hemos pasado muy bien".

El vocalista del grupo oriundo de Avellaneda también dijo sentirse muy a gusto en Ojo de Agua.

"Estoy muy contento de conocer este lugar, nos trataron muy bien y hemos pasado un día de campo y estamos agradecidos por la invitación. Estuvimos todo el día comiendo asado, engordando un poquito (risas), saliendo a caminar y descansando. Estamos acostumbrados a andar por todas las ciudades y disfrutamos de un lugar donde había ovejas,gallinas, perros, gatos, vacas, pumas sueltos por ahí, así que la verdad lo disfrutamos muchísimo", contó. La Beriso está festejando sus 20 años y, a diferencia de lo que hacían antes, este año se dedicaron a estar en muchos festivales (antes solo lo habían hecho en el Cosquín Rock).

Rolo explicó esta decisión de hacer festivales. "Tiene que ver con llegar a lugares donde la gente te quiere ver y por ahí ellos no tienen acceso o les queda lejos. A veces el gasto es mucho para ir a ver una banda, solamente con el viaje y sin pensar en la entrada. Entonces nosotros a los festivales los elegimos, no vamos a cualquier lado. Aquí quisimos venir porque nos pareció interesante que mucha gente que no nos vio nunca, pueda hacerlo. Aparte hay familias y si ellos no pueden llegar a nosotros, nosotros llegamos a ellos", dijo.

"La diferencia con los recitales donde tocamos solos es que compartís con otros músicos y con otros estilos de música. El folclore es una música tan nuestra y a nosotros nos gusta mezclarnos con ellos, estuvimos con la Sole, con el Chaqueño, que hacen una música muy bonita y la compartimos y vamos a ver el show de ellos", completó.