Mirtha reveló qué hace para tener una vida larga y feliz

Nadie conoce, a ciencia cierta, el secreto para una vida longeva y feliz. Ni siquiera la actriz y conductora Mirtha Legrand, quien ayer cumplió 91 años y confesó que se siente en la mejor etapa de su vida, después del cierre de su ciclo veraniego en Mar del Plata, adonde reunió a 9000 personas que la hicieron sentir muy feliz.

Quizás lo que sí se puede ver en los largos años de vida de "la Chiqui" es su actitud para transitarla, con gratitud. Y aunque se despide de la televisión cada temporada, siempre vuelve porque, en realidad, le gusta estar activa.

"Estoy muy contenta, viviendo con felicidad cada minuto que transitamos y agradeciendo a la vida, al universo, a Dios y a mi carrera", contó Mirtha, en una entrevista con Diarioshow.

Si bien no hay fórmulas para repetir la vida de otros, "la Chiqui" compartió qué cosas hace para sentirse bien. "Como de todo, aunque sin caer en desarreglos. Mi alimentación incluye carne roja y verdura. No tomo alcohol durante las comidas, solamente agua mineral con gas. Muy de vez en cuando brindo con champagne", detalló.

Y siguió: "Todos los días viene a mi casa una kinesióloga que me pone a punto en el taller. No camino porque esto me demandaría otro tiempo, pero me encuentro bien en este tema".

Su lucidez, su memoria, su habilidad para mantener el hilo de entrevistas con distintas personalidades se ha convertido en otra característica muy admirada por el público. Al respecto, le dijo al portal de espectáculos: "El cerebro es un músculo que se debe ejercitar siempre. Yo lo exijo muchísimo al cerebro. Leo tres libros a la vez y, además, repaso todos los diarios. Me encanta, lo disfruto por un lado, y también porque me permite estar actualizada. Para mí es fundamental", admitió.

Conducir un programa de televisión desde hace 50 años la ha convertido en un rico personaje para entrevistar. Por eso, aseguró que la invitan de distintos países de Europa y de Miami, con todo pago, para que viaje a contar su experiencia, pero a Mirtha Legrand esa posibilidad no la hace sentirse cómoda. "Yo me encuentro bien y cómoda aquí en mi país y, además detesto los aeropuertos y los viajes largos", confió las razones de su negativa.

Anoche, Mirtha compartió una cena de cumpleaños en la casa de su hija Marcela Tinayre, junto a sus hermanos, Goldie (su melliza) y José, además de unos 60 invitados, agasajados por el chef Francisco Sade, que acompaña a la diva en su programa.