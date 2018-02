Juan Darthés volvió a ser acusado de acoso sexual y negó los dichos de una colega

24/02/2018 -

A las denuncias públicas por acoso sexual que las actrices Calu Rivero y la cordobesa Natalia Juncos levantaron contra su colega Juan Darthés, ahora se sumó la de Anita Coacci, la sobrina de Susana Rinaldi, quien hace algunos años compartió con el galán la tira de Pol-ka, "Gasoleros".

La joven usó su cuenta de Facebook para contar lo que vivió: "En un parate de la grabación estaba charlando en un camarín con JD, a quien conocía desde adolescente y le contaba que cuando era chica y mi viejo dirigía una comedia en la que él cantaba yo escuchaba siempre que iba una canción que me encantaba cómo la cantaba. Momento en el que el señor se desliza con la silla que tenía rueditas y se me tira encima, se para y me tira contra la pared, me besa, me mete la lengua, me agarra la mano y me hace tocarle su sexo, mientras me dice ‘Mirá como me ponés’. Yo congelada y sin poder reaccionar. En segundos entró una de las chicas de vestuario y él se separó inmediatamente y yo me fui. Los días siguientes de grabación me persiguió. Terminé de grabar y no volví a verlo. Supe que mientras esto pasó su mujer estaba embarazada y eso me sumó más asco.

Me callé. Por miedo, por inseguridad, porque nadie me iba a apoyar con esto", escribió en su perfil de la red social.

El actor y cantante negó la acusación a través de un mensaje a la producción del programa de Maju Lozano, "Todas las tardes", de Canal 9. "Es falso. Es absurdo. Es un invento. Desconozco absolutamente lo que dice esta mujer", dijo Darthés.