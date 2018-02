Santiagueños participaron del cumpleaños de Mirtha Legrand y "Goldi"

Fotos Santiagueños participaron del cumpleaños de Mirtha Legrand

Una fiesta inolvidable vivió ayer Mirtha Legrand, donde fue agasajada junto a su hermana gemela “Goldi”, en la casa que tiene su hija Marcela Tinayre en barrio Parque. Los comensales fueron citados a las 20.30, horario en el que una distinguida recepción los esperaba.

En tal festejo, solo estuvieron invitadas 60 personas, de las cuales 20 formaban parte de su círculo íntimo de amigos. Entre estos privilegiados, estuvieron presentes los santiagueños Paco Pérez Nazar y Cristian Cocheri. Amigos que año a año asisten fielmente a la celebración. Desde EL LIBERAL, tuvimos el agrado de conversar con Paco, quien nos contó desde adentro como vivió “Chiquita”, sus flamantes 91 años.

“Una vez más me siento agradecido por la amistad y la confianza que tenemos con Mirtha. Sin dudas fue una noche maravillosa, donde los que somos amigos a través de ella, nos reencontramos como todos los años para pasar un momento hermoso. Participar del cumpleaños de “Chiquita” y “Goldi” junto a su familia es siempre un orgullo y un placer”.

“Normalmente para esta fecha suele hacer una reunión en su departamento, pero como este año, eramos más, se realizó en la casa de Marcela Tinayre, quien se encargó de la decoración de todo el jardín y la presentación de las mesas. Como siempre todo muy cuidado en los detalles”.

“Fue un gusto compartir con grandes personalidades de todo el país, entre los cuales estaban el presidente de la Nación Mauricio Macri y su esposa Juliana Awada, Marcelo Tinelli y su mujer Guillermina Valdéz, Adrían Suar, Facundo Manes y muchos más. Obviamente hubo mucha presencia de la prensa en la entrada”.

“Mirtha es una persona muy humana, agradable y cariñosa. Me dijo que siempre recuerda lo mucho que disfruta de Santiago y Las Termas cuando nos visita. Nos saludo muy afectuosamente al llegar y me había dicho 'No quiero que falten’”.

“La sorpresa llegó cuando un grupo de Mariachis apareció para cantarle el feliz cumpleaños a las gemelas. Entre agradecimientos y bromas, como lo hace siempre, dijeron unas emotivas palabras para todos los invitados”.