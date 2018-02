Velez le ganó con lo justo a un River sin respuestas

Hoy 21:07 -

Por la fecha 17 de la Superliga Argentina de Fútbol, un aguerrido Vélez Sarsfield le ganó a River por la mínima diferencia. Los tres puntos obtenidos son de vital importancia de cara a su futuro en la Primera División.

Desde el arranque, el encuentro se hizo muy trabado, con poco fútbol y escasas situaciones de gol. El equipo dirigido técnicamente por Marcelo Gallardo no pudo hacer pie durante la primera mitad y fue beneficiado por el árbitro al no cobrar un penal en favor del local y no haber expulsado a Bruno Zuculini.

En el complemento, el ingreso de Leonardo Ponzio y Rodrigo Mora mejoró notablemente el juego de River, pero se diluyó con el correr de los minutos y el local lo sorprendió a los 24, momento en que Lucas Robertone abrió el marcador para el Fortín.

Con esta derrota, el conjunto de Núñez profundiza el difícil momento que atraviesa desde lo futbolístico, donde hace rato que juega mal y sigue lejos de los puestos de clasificación a las copas internacionales del 2019.