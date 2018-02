FÚNEBRES | 25 de Febrero de 2018

25/02/2018 -

FALLECIMIENTOS

- Dorila Pereyra (Fernández)

- Juan Carlos López (La Banda)

- Pascual Ávila

- Nicasia Emma Coronel de Gramajo

- Nélida Ramona Cárdenas de Paz (La Banda)

- Valle de Jesús More (La Banda)

- Olga Rosa Arias de Abdala

- Lucía Gerez (La Banda)

- María Aurora Giménez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La muerte no es nada. Yo solo me he ido a la habitación de al lado. Volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lagrimas y no llores si me amas". (San Agustín). Sus hijos Lucy y Ramón Álvarez, tu hija política Marcela González, tus adorados nietos Carlitos, Guilly, Clara y Lucia Álvarez González y tu hijo de corazón Walter Ramírez, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. ¡Mami! Como te vamos a extrañar!

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Su primo politico Toto Infante, sus sobrinos Héctor y Facundo Infante, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Sumergida estoy ya bajo las alas del santo Espíritu de Dios". Sus sobrinas Elsa y Cristina Orellana Álvarez y sus hijos Dalma y Nazareno Soggetti participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Patricia Lagar y familia acompañan al Señor Rector Prof. Ramón Álvarez y la Srta. Secretaria Prof. Lucia Álvarez del Inst. Madre Mercedes Guerra en este momento de dolor y ruegan oraciones en la memoria de su madre.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Acudió al llamado de nuestro Señor y lo acompañará cuando el vuelva". La comunidad religiosa y educativa del Inst. Madre Mercedes Guerra participa con dolor el fallecimiento de la mamá del Rector Ramón Álvarez y la secretaria Lucía Álvarez. Elevan oraciones en su memoria.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mi aunque muera vivirá " Familia; Torrens = Palmeyro, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Mi querida" esta expresión hoy toma otra dimensión, será la que al oírla nos traiga el recuerdo de quien nos colmó de ternura... Siempre correcta, agradecida, con valores de buena persona, gracias por ser parte de nuestra vida, te llevaremos por siempre en nuestro corazón. Su familia; Mirta, Eduardo y Emanuel Sily, participan su fallecimiento y ruegan plegarias por su eterno descanso.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los Cielos " Liz, Carlos y familia, acompañan a su Amiga Lucia y flia. en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Las amigas y compañeras de sus hijos Lucia y Ramon; Kelly, Vicky, Monica, Silvina, Maria Rosa, Magui, Marcela, Ileana, Silvia y Sandra, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Los Prof., Zonia Alcorta, Lourdes Paoletti, Eugenia Toloza, Mario Lescano, Guillermo Duarte y Zulma Lescano, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestros compañeros Lucy y Ramon. Elevan oraciones en su querida memoria.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Que el Señor te reciba en sus brazos querida Amiga Lucy, Siempre te recordaré y que el Señor cuide de tus seres queridos. Hasta siempre Amiga. Ana M. Prados y flia.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Habito ahora en verdes prados y descanso junto a mi esposo Amadeo". Su cuñada Carmen Álvarez de Navarrete, su esposo Ramón Navarrete, sus sobrinos María del Carmen y Jorge Navarrete Álvarez y su sobrino nieto Isaías Exequiel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Jesús me llamo a su presencia para gozar de la paz". Su cuñado Tito Álvarez, su esposa Biruca, sus sobrinas Graciela y Sandra, su sobrino político Julio y su sobrino nieto Agustín Navarro participan con profundo dolor su fallecimiento.

ARAUJO DE ÁLVAREZ, LUCÍA JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Siempre siguió la caridad y la humildad cristiana". Desde Buenos Aires Pedro Fernández, Aida Casares y sus hijas Flavia y Carolina Fernández participan con dolor su fallecimiento.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Sus hijos Pichón y Nenusa, su hijo político Edgardo, sus nietos Walter y Cecilia, Olga Liz, Mechy, Javier, Leandro y Ana Belén, junto a Dominga, compañera de gran parte de su vida, participan su fallecimiento y ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. Casa de duelo P. L. Gallo 340 (SV). Sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio de la ciudad de Beltrán, previo oficio religioso en la capilla San Pedro de dicha ciudad.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Sus hijos: Pichón y Nenusa, y sus respectivas flias. part. con dolor su fallec. e invitan al sepelio hoy a las 9 en el cement. de Beltran, previo oficio religioso en la Capilla San Pedro de Beltran. Casa de duelo: Pedro L. Gallo 340 ( S V Nº 1 ) Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Sus nietos Mechy, Javier, Leandro y Anita participan con profundo dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Sus sobrinas Alicia Deltrozzo de Japaze, Tuty Japaze, sus hijos Luis Roberto, Martín y Daniela con sus respectivas familias participan con mucho dolor el fallecimiento de la muy querida tía Olguita, ser de una bondad y dulzura especial. Dios la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno y resignación a sus familiares.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Tía Olguita llevaremos tu hermoso recuerdo en nuestro corazón. Descansa en paz. Sus sobrinos Cecilia Zorribas y flia., Soledad Zorribas y flia., Agustin Zorribas y flia., y Dalia Zorribas, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Señor tu hija ya está ante tí, haz que brille para ella la luz eterna " . Su sobrina Herminia Frias, su esposo Oscar Zorribas y sus hijos Cecilia, Soledad, Dalia y Agustin Zorribas, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Olga y ruegan oraciones en su memoria.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Norma Franceschini participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Su vecino de toda la vida, Juan Carlos Tauil esposa hijos, participan con profundo dolor su falle cimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Olga Liz, Walter y Cecilia, despiden con profundo dolor a su querida Abuela Olga y ruegan al Altísimo por su eterno descanso.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Edgardo Jerezz, despide con profundo dolor a la muy apreciada Sra. Olga. Eleva oraciones en su memoria.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Gringo, Aida, Lorena, Belén y José Grecco., Ramiro Veronica y Nicolas Fernandez Grecco, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Abuela de Olga Liz Gerez. Elevan oraciones en su memoria.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Amigas de su nieta Olga Liz Gerez,; Fernanda Lorena Grecco, participa y acompañan en el dolor por la partida de la querida Abuela Olguita. Elevan oraciones en su memoria.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin " Sus cuidadoras; Victoria, Olga y Juana, participan con pro0fundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Las compañeras de la Archicofradía de la Virgen de Sumampa y el Pbro. Mario Monjes participan el fallecimiento de la mamá de Nenusa y ruegan oraciones en su querida memoria.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Sus amigas y vecinas Mecha de Abdala y Rosa de Hid acompañan a su hija Nenusa en este doloroso momento y ruegan cristiana resignación.

ARIAS DE ABDALA, OLGA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Sus amigos: Negrita de Ríos, Guillermo y Susana, Elsa de Soria, Zulema, Cacho y Noemí participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de Nenusa. Elevan oraciones en su memoria.

ÁVILA, PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Su esposa Mirtha, su hijo Matias, sus nietos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Cobertura Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL 4219787.

ÁVILA, PASCUAL (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La Presidente de la Fundación Centro Especial de Capacitación en Cerámica" Prof. Edis Vilma Jalaf de Taín, personal directivo, docente, administrativo, alumnos y miembros de la Asociación de Padre del C.E.C.L.O.C participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro querido alumno Matías y acompañan a su esposa Mirta y demás familiares en este difícil momento, rogando por su cristiana resignación. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GRAMAJO, NICASIA EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Señor tu hija ya está ante ti, haz que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Juana, Valle, Ramón, hijos políticos José Barreyra, Susana Herrera y Felipe Suarez; sus nietos Ivana y Ariel Suarez, Marcelo, Hernán y Cristian Barreyra, Jairo, Diego y Germán Gramajo, sus bisnietos Yoel, Julieta, Toma, Luoana, Maylen, Gudi y Martiniano participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados a las 18 hs en el cemet. La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GRAMAJO, NICASIA EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Esposa, Madre, mujer luchadora incansable, ejemplo de vida para tus hijos, nietos y bisnietos, duele mucho tu partida por eso lo pedimos a Dios que cubra con su manto de Misericordia y estés en el mejor lugar de su morada donde no existe el dolor ni la injusticia, sino solo paz amor y mucha luz. Te extrañaremos mamita querida . Su hija que te llevara siempre en su corazón Valle, sus nietos Ivana y Ariel, tu amada bisnieta Guada, su hijo político Felipe Suarez participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 18 hs en el cemet. La Piedad.

CORONEL DE GRAMAJO, NICASIA EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Mamita querida serás siempre la estrella guías nuestro caminar ya que el silencio se apodero de tu alma y en un vuelo de ángeles te fuiste a la Casa Celestial, vivirás en nuestros corazones. Su hija Juana, hijo político José Barreyra, sus nietos Marcelo, Hernán, Cristian y tus bisnietos Maylen, Yoel, Julieta, Tomas y Luoana participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 18 en el cemet. La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GRAMAJO, NICASIA EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Mamita querida ya estás junto al Señor, seguramente no querrás vernos triste, te damos gracias por tu entrega y don de madre, pues supiste darnos mucho amor, fuiste una gran persona te extrañaremos y yo extrañare contarte esos tantos cuentos con los cuales te reías y así pasamos las tardes felices y contentos que descanses en paz vieja querida. Su hijo que nunca te olvidara Rodolfo Ramón, su hija política Susana Herrera, sus nietos Jairo, Diego, Germán, Alejandra y tu querido bisnieto Martiniano participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 18 hs en el cemet. La Piedad. Ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL DE GRAMAJO, NICASIA EMMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus hijos: Emma, Juana y Ramón, hijos Pol. y nietos part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados en el cement. La Piedad. Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

GALVÁN, HIRMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus hermanos René y Tito, su cuñada Marta, sobrinos Natalia, Sebastián, Alejandro, Gaby, Noelia, Erika y sobrinos nietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GALVÁN, HIRMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Señor, tu hija Hirma ya está en tu morada, dale a ella la luz que no tiene fin. Sus hermanos Tito y René, su hermana política Marta, sus sobrinos Naty y Sebastián Puyol, Alejandro, Noelia, Gabriela, Erika, Máximo, Teté, July y Cecilia Ramos; Erika, Romina, Miuel Escat, Matilda y Nacho, su prima Mirta Mansilla y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

GALVÁN, HIRMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Su hermano Tito Galván, su esposa Marta Santillán, sus hijos Ale, Gabriela, Noelia y Erika, Teté, Maximo, Yuly y Matilda, sus sobrinos políticos Cecilia Ramos y Franco Santana participan con dolor su fallecimiento.

GALVÁN, HIRMA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Descansa en paz tía querida, ejemplo de amor y trabajo. Te tendré siempre en mi corazón. Su sobrina Noelia Galván participa con dolor su fallecimiento.

GIMÉNEZ, MARÍA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus hijos Lic. Rosanna Nelli, Dr. César Nelli y Fis. Flavio Nelli participan con profundo dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. "Que en este descanso eterno el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su hija política Dra. E. Vaccari, sus nietas Isabella Nelli y Giuliana Nelli participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma, participa con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Madre de su colega y vocal del Tribunal de Ética Cesar Nelli y madre política de la Dra. Elda Eugenia Vaccari. Ruegan oraciones a su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Jurídico del Consejo Médico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Madre de su matriculado y vocal del Tribunal de Ética Dr. Cesar Nelli y madre política de la Dra. Elda Eugenia Vaccari. Ruegan una oración a su memoria.

GIMÉNEZ, MARÍA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. David jarma, Graciela Neirot e hijos acompañan a su amigo Cesar en tan doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANTERO DE SILUPU, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Dale el descanso eterno. Su esposo Dr. Percy Silupu Escobar, su hija Ruth Cecilia Silupu Mantero, participan con dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

MANTERO DE SILUPU, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. La familia Serrano Vazquez participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Choya.

MANTERO DE SILUPU, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Sergio Serrano y flia participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hija Ruth en este momento de gran tristeza. Choya.

MANTERO DE SILUPU, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Ya está ante ti. Recíbela en tus brazos de misericordia y acógela con tu manto divino. Juan, Sergio y Cecilia Serrano junto a sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Ruth en este duro momento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Choya.

MANTERO DE SILUPU, CECILIA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. . Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados ". Raúl Vazquez y Emilia Romero, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a su hija Ruth y su esposo Perci. Ruegan oraciones en su memoria.

ROCHA, MARÍA EUGENIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Su hija Daiana, sus padres Raúl, Azucena, sus herm. Walter, Ricardo, Fernando, Ana, José; H. pol. y sobrinos participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Pedro L. Gallo 330 (SV) ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SALAS, JOSÉ RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus hijos Jose, Claudia, Natalia, h. politicos Patricia, Mario, Ale, nietos Matias, Lucas, Macarena, Nora, Rita, Santi, Maxi y demás familiares . Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio PARQUE DE LA PAZ. COBERTURA Hamburgo Cia de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

SALAS, JOSÉ RAIMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "El Señor es mi fortaleza, mi Dios es roca en la que me refugio". (Salmo 94.22) La Comunidad religiosa y educativa del Inst. Madre Mercedes Guerra participa con dolor su partida al reino de los cielos. Ruega oraciones en su memoria.

STERLING, MARTA ISABEL (q.e.p.d) Falleció 20/2/18|. Sus familiares Isabel Prados, sus hijos María, Marta y Juan, participan con profundo pesar el fallecimiento de Marta Isabel y acompañan a su familia en este difícil momento, Elevan oraciones en su memoria

SUÁREZ DE SANJURJO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Raúl Luna, Tota Kairuz y su hijo Felipe, participan con dolor el fallecimiento de la Madre de sus Amigos Sandra y Walter, y los acompañan en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANJURJO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino " Adriana, Marta, Claudia, Graciela, Ines, Luis, Matilde, Carlos, Patricia, Silvia, Gely, Silvia y Néstor, participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. Madre de sus Amigos Sandra y Walter. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANJURJO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La Comisión directiva del SEADE y sus afiliados acompañan en este difícil momento el fallecimiento de la mamá de nuestra compañera Sandra. Ruegan oraciones en su memoria.

SUÁREZ DE SANJURJO, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Enzo Rearte y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan en tan difícil momento a Sandra . Elevan oraciones en su memoria

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GARAY DE TEJEDA, FANNY FELISA (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. "Mami, a pesar del tiempo que pasa tu presencia está viva en nosotros. Cada día que pasa te extrañamos más". Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que en su memoria se oficiará hoy a las 20.30 en la Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre.

NIEVA, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/87|. Padre, hoy como todos los años te recuerdo con mucho dolor y tristeza tu partida. Ahora estás junto a tu esposa, mi madre Dominga, ángeles que me guían por el buen camino para seguir viviendo muchos años más. Su hija Irma, sus nietos Gringo y flia., Sandra y flia., Gaby y Martín invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. San José, Bº Belgrano, al cumplirse treinta y un año de su fallecimiento.

PONCIO DE SIALLE, MARIA INÉS (Cuca) (q.e.p.d.) Falleció el 25/1/18|. Sus hijos Ani y Eduardo, sus hijos políticos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano, con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

RUIZ, NATALIA LORENA (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/18|. Nati, siempre serás nuestro ángel. Eternamente… serás la estrella que jamás dejarás de brillar en nuestros corazones. Sus padres Pancho y Chiqui, sus hermanos, hijos y sobrinos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Ntra. Señora de Sumampa, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

SAMBADE, MANUEL EUGENIO (q.e.p.d.) Falleció el 23/1/18|. El almanaque me marca que hace un mes que te fuiste, pero yo quiero decirte que para mi, aún permaneces a nuestro lado porque tu presencia está latente, tus miradas, tus sonrisas, tus palabras no se han esfumado es algo que nos acompaña y nos da la fuerza que alimenta nuestra existencia. Gracias por dejarnos el placer de recordarte, lo grande, lo bueno, lo comprensivo y protector. Gracias te repito con todo mi amor y el de tus hijos, nietos, bisnietos y tu hermana política Elba Mitre. Hoy en la Pquia. Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30, nos uniremos en oración para que el Señor junto a nuestro hijo, les de la felicidad y la paz que se merecen. Su esposa Luz Mitre.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRIONUEVO, ROBERTO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus hijos, nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. AMPARO SRL - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CARABAJAL, JULIA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Nuevo Hotel Bristol acompaña a su hija Elena en este triste momento. Ruega oraciones en su memoria.

CÁRDENAS DE PAZ, NÉLIDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus hijos: Walter, Alejandro, Martín, Julieta, Vanesa y Verónica, hijos Pol. y nietos part. con dolor su fallec. sus restos fueron inhumados en el cement. Jardin del Sol. Caruso Cia. Arg. de Seguros S A Empresa Aniceto Gubaira e Hijo.

CÁRDENAS DE PAZ, NÉLIDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Compañeros de trabajo de su hija Yesica: Karen, Silvina, Vale Gallardo, Gabriela, Marilín, Pamela, Vanesa, Vale Díaz, Natalia, Marisa, Edith, Víctor, Rubén y Luis participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de pesar a toda su familia.

CÁRDENAS DE PAZ, NÉLIDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Pablo Escontrela y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁRDENAS DE PAZ, NÉLIDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Dominga Mansilla y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos, en especial a su hija Angélica ante tan irreparable pérdida.

GEREZ, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Su esposo Dardo Serrano, su hijo Alejandro, Hnos. Irene, Geroma, Orlando, Marcos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Av. Belgrano 532 (LB) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

GEREZ, LUCÍA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Su hijo Héctor A. Tévez; sus hermanas Irene, Geroma, Orlando, sus hermanos políticos Teodoro, Roberto, sus sobrinos Mercedes, Esteban, Hernán, Martín, Diego, Marcos, sus sobrinos políticos Ramiro, Ana, Natalia, Mónica, Fabiana, Mónica, Rubén, sus nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo Belgrano 532 (S.V) La Banda.

LÓPEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus hijos Mari, Muñe, Kito, nietos , bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL 4219787.

MORE, VALLE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Su hijo Gabriel, su hermano Jose y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio Jardín del Sol. Cobertura NORCEN SRL. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE-LA PLATA 162 TEL. 4219787.

MORE, VALLE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Su hijo Gabriel, su hermano José y demás familiares. Sus restos seran inhumados hoy 9 hs. en el cementerio Jardin del Sol. Cobertura Norcen srl. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE-LA PLATA 162 TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Sus hijos Cacho, Eduardo, Pepè, Juan, h. políticos, nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares. sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor (Fernandez). Cobertura Iosep. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE- LA PLATA 162- TEL 4219787.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|.Vivirás por siempre en nuestros corazones. Sus hijos: Eduardo, Pedro, Héctor y Juan, hijas políticas: Beatriz, Lucia, Susana y Lilian, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. En el cielo el padre Dios te espera y te sonríe con cariño para recibirte en sus brazos. En la tierra lloramos tu partida pero agradecemos el regalo de haberte tenido en nuestras vidas. Sus hijos Juan y Lilian, sus nietos Milagros, Facundo y Sebastián participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Su sobrina Norma Leiva, su esposo Antonio González y Sebastián, Romina, Teresita y Mariana participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eteno.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La Diputada Nacional Norma Abdala de Matracazo, participa con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. El Intendente de Fernández Ariel L. Matarazzo, su Departamento Ejecutivo, empleados y obreros municipales participan con dolor el fallecimiento de la madre política de la Secretaria de Economía C´PN. Lilian Quiroga de Tevez y ruegan oraciones en su memoria

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Los amigos de sus hijos Juan y Lilian: Silvia Lazo, Mirian Peralta, Javier López, José Fadel y Mariana Paz participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Dr, Lucio R. Suarez, su esposa María Victoria y su hijo Máximo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La comunidad educativa El Instituto Superior de Formación Docente N 3 participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de la Secretaria Bettiana Tevez y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La comunidad educativa del Colegio Aerotécnico "Madre Tierra", participa con dolor el fallecimiento de la madre del Rector del establecimiento Profesor Juan Ricardo Tevez y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin" La comunidad educativa de la escuela N 82 participa con dolor el fallecimiento de la madre del docente Juan R. Tevez. Ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. María Estela Juárez y familia compañera y amiga de sus hijos Juan y Eduardo participan su fallecimiento y compañan a la familia en su dolor. Ruega oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Roberto Guillermo, José Ricardo y Rene Bautista Colombo y sus respetivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Raúl Quiroga, Mabel Moyano y sus hijas Ivana y Gabriela participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La comunidad educativa de la Escuela Piloto N 1 "Maximio S. Victoria" participa su fallecimiento y acompañan al Profesor Juan Tevez y familia en el dolor y la resignación.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. La comunidad educativa de la Escuela Técnica N 12 acompañan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del personal de maestranza de la institución Héctor Tevez. Ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Señor, está en tu casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno. Participamos en este difícil momento, Mario Pereyra, Isabel Rojas, sus hijos Mario G. Pereyra y familia y Ramón A, Pereyra y familia. Elevan oraciones en su memoria

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin" Los amigos de sus hijos Irma Bravo, Osvaldo Trogolo y Hugo Carabajal Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Misael Paz, esposa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar" Querida Tía Dora; El pastos te llamo a su rebaño, ya estás en el Reino Junto a tus seres queridos que se adelantaron a la partida, en el descanso eterno, que descanses en paz y brille para ti la luz que no tiene fin, participamos con profundo dolor el fallecimiento de nuestra tía y le pedimos al Señor que le conceda el consuelo y resignación a su familia, su sobrinas: Juana, Olga, Gladis, Graciela, Norma, Marta y Rosi Leiva y sus respectivas familias y rogamos una oración para su alma.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Mauricio J. Ewens, Su esposa Victoria del Carmen Quiroga e hijos, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta resignación de su familia.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Luis Miguel Pizarro, esposa, hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Señor, has que brille para ella la luz que no tiene fin" Marta Elena Santillán y familia participa con ´profundo dolor el fallecimiento de la madre de su colega y Amigo, Juan Ricardo y acompaña a sus familiares en este profundo dolor y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Solo en Dios encuentro el descanso y de él, viene mi salvación" Lita y Ricardo Sambade y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del profesor Juan y ruegan una oración en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Los ex alumnos de su hijo el profesor Juan R Tevez, Yanet y Carlos Daniel Gallardo participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Que Dios, la cubra con su luz y le dé el descanso eterno Los compañeros de trabajo de su nieta Bettina: Lorena Paz, Mimi Aranda y Yanet Gallardo participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. El Partico Justicia lira de la ciudad de Fernández participa con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Señor, esta ante ti recíbela en tu reino y dale el descanso eterno, Los amigos de sus hijos Martin Flores y Ramón Moreno participan con profundo dolor si fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

PEREYRA, DORILA (q.e.p.d.) Falleció el 23/2/18|. Julio, Dora Nly y Mercedes Griggio de Elías y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, SANTIAGO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Su hermana Pitu, Jorge, sus sobrinos y demás familiares y vecinos de Villa Robles participan con dolor su fallecimiento. COCHERIA NORTE

SAUCO, ALINDA ASUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 24/2/18|. Sus hijos Servando, Elbio, Nelida, Noemi, Mirta, Angelica, h.politicos, nietos, bisnietos y demás familiares . Sus restos seran inhumados hoy 10 hs en el cementerio de San Gregorio (Dpto.Loreto). Cobertura Iosep - SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

DÉCIMA, ZOILO DEL JESÚS (Lili) (q.e.p.d.) Falleció el 26/2/17|. "Querido tío te extrañamos y te recordamos con mucho cariño". Se invita a la misa a oficiarse en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro hoy a las a 20,30 , a familiares, amigos y vecinos. Las Termas.

GALVÁN, OSCAR ALCIDES (q.e.p,d.) Falleció el 26/2/16|. Tus padres Antonia y Sergio, hermanos: Pepe, Dory, Graciela, Marquito y Carlita, sus tíos Dante , Selva y Nicandro, sus primos te recuerdan con mucho cariño. Aunque han pasado dos años de tu partida el Señor te recibió en su regoso, que te tenga en la gloria porque vos te mereces. Aún perdura tu presencia en nuestras vidas, es un vacio imposible de llenar. Se oficiará una misa hoy a las 20,30 en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Las Termas.

RAPETTI, CARLOS DANTE (q.e.p.d.) Falleció el 25/2/09|. "Que difícil es saber que ya no estás para acompañarnos, sabemos que desde el lugar que Dios te puso, vas a guiarnos. Te extrañamos, nos resultó muy dolorosa tu partida papá, miramos al cielo y le pedimos a Dios paz y resignación para soportar que te fuiste y acostumbrarnos al gran vacío que dejaste en nuestras vidas. Hoy hace 9 años que nos dejaste y te seguimos recordando como siempre, con todo el cariño". Tu esposa Blanca Ester, tus hijos Verónica, Gonzalo, Bettiana, José Ariel, Jorgelina, Carlos Saul, Florencia, Carlos Dante, Juan Carlos, tus nietos Carlos Santiago, María José, Franco, Ana Candela, Bautista, Dante, Lorenzo, León, Angelina, Virginia, Gonzalo, Lautaro y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy en Parroquia Inmaculada Concepción a las 20 hs. Frías.