Moyano: "El PJ debe unirse para cambiar el rumbo del país"

Fotos POSICIÓN. Para Moyano, el bancario Sergio Palazzo (izquierda) "es buen candidato a conducir" la CGT.

25/02/2018 -

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, consideró que "el peronismo debe unirse" para afrontar "la delicada situación que vive el país", y estimó que el presidente Mauricio Macri "no podrá ser reelecto en 2019" si el Gobierno no modifica el rumbo de su política económica.

"En el peronismo hay que hacer el esfuerzo de estar unidos. No se debe descartar a nadie. Lo primero es la unidad y creo que pueden surgir muchos nombres que puedan interpretar esta concepción. Si se pone en práctica la esencia de este movimiento, no se puede fracasar", dijo Moyano.

El dirigente sindical evaluó que las políticas del oficialismo "atrasan" con sus recetas, y que lo que se pretende "en realidad es quitarles conquistas a los trabajadores como sucedió en los años 90".

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, observó en relación al acto organizado por Camioneros el miércoles pasado en la avenida 9 de Julio, que "la única que faltaba en el palco era la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, y como respuesta, el camionero observó que los funcionarios del Ejecutivo "se creen superiores al pueblo".

"El único que falta en el gobierno es (Domingo) Cavallo. Los funcionarios no quieren entender que la marcha marcó la necesidad de seguir sumando voluntades para enfrentar una situación que va a ser muy complicada en lo político, en lo social y en lo económico", advirtió.

Moyano pronosticó para el 2019 la llegada al gobierno de un "presidente peronista" y criticó a Cambiemos al indicar que "hacen lo imposible para no volver a ganar".

"En 2019 el Presidente va a ser peronista. Si las cosas siguen así no veo ninguna posibilidad de que (Mauricio) Macri sea reelecto. Ojalá modifiquen sus políticas porque Cambiemos hace lo imposible para no volver a ganar", remarcó Moyano. En relación al futuro de la CGT, Moyano admitió que el bancario Sergio Palazzo "es buen candidato a conducir" la central obrera, pero advirtió que "no es el único" capaz de liderar la entidad que agrupa a los gremios más importantes del país.