"No sé qué pasó, sólo esperamos que lo encuentren al que hizo esto"

Fotos VÍCTIMA. Juan Suárez.

25/02/2018 -

Inmersa en el dolor, la familia despedía los restos de Juan Suárez, el penúltimo de cinco hermanos, residentes en la localidad de El Porvenir, una zona vecina a Las Termas. Juan se crió en una comunidad donde todos son familiares, todos se conocen, y los vínculos son muy afectivos, similar a la vida que llevaba el joven.

En medio de la dolorosa perdida y en momentos del último adiós, Aldo Suárez, hermano de la víctima, contó a EL LIBERAL que, "anoche (por el viernes) fuimos a jugar a la pelota y después comimos un asado, y cerca de la una volvimos a la casa. Nos acostamos, y después él había salido con mi primo. Todo era normal. No había tenido problemas con nadie. Esta mañana nos llamaron y nos avisaron lo que paso".

Según Aldo, su hermano no tenía problemas con nadie. "No sé qué pasó. Dicen que pidió un cigarrillo y se dio la vuelta y lo apuñaló. Más que eso no sabemos nada. Sólo esperamos que lo encuentren al que hizo esto", solicitó el joven sumido en lágrimas.

Mientras las investigaciones avanzan, fuentes judiciales indicaron que según el testimonio ampliado de Ricardo Albornoz, primo de la víctima, Juan le había pedido un cigarrillo a dos muchachos, y estos se negaron. Pero la victima insistió reiteradamente hasta que uno de ellos se dio vuelta y le asestó la puñalada en el pecho, para posteriormente darse a la fuga velozmente.