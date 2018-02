El Ferro expone la punta en Resistencia

Fotos MOMENTO. Central Córdoba viene de empatar frente a Unión de Sunchales, el otro puntero, en el Oeste.

25/02/2018 -

Con la ilusión intacta, Central Córdoba vuelve a salir a escena esta tarde noche en la provincia de Resistencia. Desde las 19.45, el conjunto dirigido por Gustavo Coleoni, intentará dar el golpe ahora en casa ajena ante Sarmiento de Resistencia, con la idea fija de seguir siendo puntero de la Zona B del Torneo Federal A. Este cotejo, correspondiente a la cuarta fecha, se desarrollará en el estadio del elenco chaqueño, con el arbitraje del cordobés Jonathan Correa. El Ferroviario comparte la cima en esta zona con Unión de Sunchales con siete puntos y está invicto en esta segunda fase con dos victorias y un empate, mientras que Sarmiento de Resistencia, ocupa el penúltimo lugar de la tabla, con un triunfo y dos derrotas.

En Central Córdoba, la novedad saliente del once inicial es el regreso de Diego Bucci. El mediocampista ingresará en reemplazo de Pablo Ortega, en lo que sería la única variante en el Ferroviario. Coleoni apostará por la experiencia del ex San Martín de Tucumán y de esta manera, pondrá en cancha a los mismos once futbolistas que derrotaron 5-3 a Gimnasia y Tiro en Salta hace dos semanas atrás, en un partido épico, en el que levantó un 0-3. En la semana, el goleador Diego Jara, entrenó con total normalidad, pero no se lo considera como jugar desde la partida, puesto que arrastra una larga inactividad. El ex jugador de Instituto, no juega desde la primera fecha, producto de un desgarro del que ya está recuperado.

Luego de la derrota en Córdoba, ante Sportivo Belgrano, el entrenador de Sarmiento de Resistencia Raúl Valdez no hará cambios. De esta forma le daría confianza a los mismos futbolistas que cayeron derrotados ante Sportivo Belgrano.