Serrat recomienda dormir a la siesta

25/02/2018 -

Ya en tono más distendido, el cantautor catalán Joan Manuel Serrat no dejó pasar la oportunidad de ratificar los vínculos emocionales que desde hace años tiene con nuestro país, incluso con la conflictividad que a diario atraviesa las calles porteñas.

"Si yo tuviera que elegir dónde dormir la siesta -que es una cosa que recomiendo fervorosamente a la humanidad- seguramente sería en algún edificio de Buenos Aires que tuviera el ambiente de los bombos de la calle, yo aquí me acuesto escuchando los bombos y me duermo acunado, me siento en casa", dijo entre risas compartidas con su audiencia.