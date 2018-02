“Concert for George”, el tributo de grandes músicos al ex Beatle George Harrison

25/02/2018 -

Una edición limitada de cien vinilos del "Concert for George", el recital tributo a George Harrison del que participaron Eric Clapton, Paul McCartney, Ringo Starr, Tom Petty y Jeff Lynne, entre otros, realizado en noviembre de 2002, a un año de su muerte, fue lanzado por su viuda Olivia y su hijo Dhani, como celebración por los 75 años del nacimiento del ex beatle. Se trata de una caja que contiene 4 LP, 2 CD, 2 DVD, un libro de fotos de 60 páginas, un pedazo de la tela usada como tapiz del escenario y una carta escrita por Olivia, a la que sólo se puede acceder a través del sitio oficial del músico, en manos de su familia. "Siempre celebraremos su cumpleaños y este vez lanzaremos ‘Concert for George’ en un paquete muy especial en memoria de un hombre especial", afirmó en un comunicado la viuda del creador de éxitos como "Something", "Here comes the sun" y "While my guitar gently weeps", entre otros. Nacido el 25 de febrero de 1943, en Liverpool, menor de cuatro hijos de un conductor de autobús y una ama de casa, Harrison se caracterizó por ser el miembro más serio y callado del popular cuarteto. Su estilo musical lo forjó a partir de largas horas de entrenamiento, ante la evidente desventaja en la que se encontraba ante el enorme talento compositivo de sus compañeros John Lennon y Paul McCartney.