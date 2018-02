Larisa Riquelme acompañó a Fabbro en la cárcel

25/02/2018 -

El que pasó no fue un cumpleaños más para Larissa Riquelme, quien lo celebró en la cárcel mexicana donde su novio, Jonathan Fabbro(fue detenido en el país azteca, donde se desempeñaba como jugador del Lobos Buap de Puebla), permanece alojado a la espera de ser extraditado a la Argentina para declarar por las denuncias en su contra por abuso sexual. "Me encuentro más tranquila ahora, de a poco se van arreglando las cosas. Hoy estamos más fuertes, pese a la situación en sí", expresó a Radio Urbana. "Tengo una esperanza renovada, nuevas fuerzas para remontarme a las alturas, tengo el empuje para no dejar que las dificultades sean un problema imposible en mí, tengo el deseo de servir a Dios y al prójimo con más amor que antes. Por esto y por mucho más, feliz cumpleaños a mí!", destacó.