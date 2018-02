Netflix pone todo por "Mudo"

25/02/2018 -

Duncan Jones, británico y director de la premiada "En la luna" y de la apocalíptica "Warcraft: El primer encuentro", acaba de estrenar en y con producción de Netflix su nuevo filme, "Mudo", una cinta oscura y con una fotografía ideal para la pantalla grande, pero que ya se puede disfrutar en los dispositivos móviles y televisores inteligentes.

"No quise simplificar o restringir la imagen para que salga en la pantalla chica, creo que no es mi responsabilidad. Prefiero enfocarme en tratar de crear una imagen de cine, algo que respondiera mejor en la gran pantalla y tener fe en que más gente tenga acceso a televisores más grandes, que sean similares a mirarlos en el cine", dijo Jones en una entrevista .

¿Por qué elegiste rodarla en Berlín?

Cuando cayó el muro, la ciudad cambió tan rápido que se convirtió en este mundo de ciencias, de intercambio de culturas, lleno de inmigrantes y reclamando lo que solían ser los edificios gubernamentales del Este para transformarlos en boliches o lugares por el estilo. Es una ciudad dinámica e interesante.

¿La percibís oscura?

No lo sé, es una buena pregunta, no tengo una respuesta (risas). Esas ciudades se ven muy bien de noche y creo que el personaje tiene su parte oscura, además de que transita escenas de adultos que sólo tiene sentido si pasan de noche. Creo que hay un buen mix, también se puede ver a la ciudad de día.

¿Hay como una mezcla de épocas?

Sí, creo que es una película que está fuera del tiempo en ciertos momentos. No es una película de ciencia ficción como cualquiera haría, es más una película de ciencia ficción de los 70 hecha en 2018. Es extraña, no es realmente de algún tiempo.

El Ejército estadounidense tiene mucha presencia en la película, tanto como invasores como siendo dueños de todo.

Cuando era chico, en los 70, fui a una escuela militar estadounidense en Berlín, durante la Guerra Fría. El ejército estadounidense tenía presencia ya en ese momento, y cuando volví, varias décadas después, me encontré con que hay bases en toda Alemania. Esa presencia no es ciencia ficción, es un hecho histórico, es lo que Berlín es. ¿Quién sabe cuánto más va a durar eso? No veo que las intervenciones en el Medio Oriente terminen pronto.

Sobre el guión, ¿fue complicado armar los diálogos teniendo el cuenta que el personaje principal es mudo?

Creo que el desafío fue cómo mostrar al personaje siendo un detective, teniendo epifanías o encontrando pruebas si no puede decir nada. Es sobre lo que es la película, cómo hacerlo de una forma visual.