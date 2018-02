El sensual topless de Adabel, embarazada de siete meses

25/02/2018 -

Apenas le restan dos meses para el tan ansiado nacimiento de Lola, la hija que espera junto a su pareja, Martín Lamela.

Sin embargo, lejos de perder su sensualidad, Adabel Guerrero se anima a lucir sus curvas embarazada de siete meses.

Prueba de ello es el sensual topless que la bailarina compartió en su cuenta de Instagram desde Carlos Paz, donde es una de las protagonistas de Bien Argentino, uno de los espectáculos más taquilleros de las sierras cordobesas.

"El mejor estado en el que he estado!! Esperando al amor más grande de toda mi vida!!!", escribió la escultural morocha junto a unos emojis de corazones.

Como era de esperar, el posteo alcanzó más de 11 mil likes en apenas horas y se colmó de comentarios halagadores para con su futura maternidad.

"Estoy segura de que fue mi regalo de cumpleaños, el más hermoso de la vida, un milagro", expresó tiempo atrás Adabel sobre su tan esperado embarazo. Ese que sigue luciendo sin inhibiciones, mientras se acerca la fecha de dar a luz.

"Cinco meses"

En una entrevista con una revista de actualidad de Buenos Aires, Adabel declaró: "Fueron cinco años de búsqueda. Al principio lo hacíamos más relajados. No nos fijábamos tanto en las fechas y, si me contrataban para hacer temporada, entre noviembre y febrero hacíamos una pausa. Pero cuando pasaron tres años y no quedaba, decidimos consultar con un especialista. Martín (Lamela, 43, empresario) no estaba de acuerdo. Como nos pegó mal estar tanto tiempo buscando, de hecho, tuvimos una crisis y nos separamos cinco meses, él pensaba que iba a ser peor. Tengo fecha para el 15 de abril". Martín es padre de tres varones. Ahora, con Adabel, se convertirá en papá de una niña.

"Lo quiero ver cuando tenga a la beba en brazos. En un punto, yo deseaba que fuera mujer, para darle algo diferente. El está feliz. No sabe lo que le espera y eso me encanta", destacó la vedette.