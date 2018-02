La temporada 2018 arranca con todo

Fotos ACTIVIDAD. El turf tendrá hoy una jornada inolvidable, en el marco de su primera reunión del año.

El hipódromo 27 de Abril abrirá hoy la temporada turfística 2018 con un competitivo programa.

Se espera como siempre a la familia del turf, por ello la entrada general tendrá un costo de $ 50.

Hay una enorme expectativa por el arranque de la actividad. En este sentido, el programa dispuesto es el siguiente:

Primera carrera, a las 11, Clásico del Interior Provincial sobre 400 metros: Ghitan, Turquito, Gran Taco, Misionero, Fabiano, Manipula, Ilustre Fun.Segunda carrera, a las 11.40, "Día de San Valentín" sobre 500 metros: Grand Gold, 2 Bruegel, Glorioso, Che Conquistador, Sin Documento, Altichiero, Alma De Titán, Wells Valiente.Tercera carrera, a las 12.20, Premio Día de Mecánico, sobre 500 metros: Cheer Wine, Dorisforo, Mi Violín, Busco Money, South Brazil, Máster Race, Dorchester.Cuarta carrera, a las 13, sobre 400 metros: Capusoto, Z Rebote, Adrina, Negro el 20, Polines Cap.Quinta carrera, a las 13.40, Premio Especial Temporada Turfística 2018, sobre 350 metros: Mustafá, Mamonero, Basilesco, Aqui Me Quedo, Z Talismán. Sexta carrera, a las 14.20, premio Batalla de Salta sobre 400 metros: El Pulpo, Perlita Apreciada, Turco Moro, Al Mutak, News Recport, Mix Recluta, Marcha Cap.Séptima carrera, a las 15 sobre 1000 metros: Gran Perillo, Vil Demonio, Melcom Forsale, Josema Cap, Fire In Yuo, Crockett, El Canadense, Jurujuju, Copenahaggen. Octava carrera, a las 15.40 sobre 1100 metros: Mal Sueno, Venetian Island, Bol Surge, Guayro, Norway Opera, Hi Gone West, Damasko, Point De Vue, Perfecta Ávila, Novena carrera, a las 16.20, Premio Mágico de Alba sobre 280 metros: Nightrain, Quematierra, Cartagena, Z Remolino. Décima carrera, a las 17.10, premio Especial Carnavales Santiaguenos sobre 320 metros: Santa Mía, Destructora, Alileo Cap, Don Licha. Undécima carrera, a las 18, Premio Clásico Reinicio sobre 450 metros: Memory Key, El Amigo, Puré Machaco. Duodécima carrera, a las 18.50, premio Día del Trabajador Deportivo sobre 325 metros: Desparejo, Tengo Norte, Flower Ground, Babosin, Verdulera, Tatiana, Iberque.