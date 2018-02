Santiago no pudo con el mejor recambio del seleccionado de Córdoba

Fotos PLANTEL El equipo santiagueño jugó en gran nivel, pero fue superado

25/02/2018 -

El seleccionado de Santiago del Estero de rugby juvenil luchó y dejó una buena imagen ayer en cancha de Old Lions, en donde cayó ante el seleccionado de Córdoba por 45 a 24 en un partido de carácter amistoso y que sirvió a ambos conjuntos de preparación para afrontar en marzo el Campeonato Argentino de la especialidad en la Zona Campeonato ante los mejores conjuntos del país.

En los primeros 35 minutos ambos conjuntos pusieron en cancha a sus equipos titulares. Al minuto de juego Santiago apoyó su primer try de la mano de Vidal que fue convertido por Nicolás Roger, la figura del partido.

Luego Córdoba tomó el dominio territorial, pero la buena defensa de Santiago, aunque con demasiadas infracciones, no lo supo aprovechar Córdoba para poder sumar. Recién a los 28 minutos llegó la igualdad con un try del hoocker de Iglesias por Altamirano. Y a los 2 minutos un contraataque le permitió a Nicolás Roger apoyar el try para Santiago y poner 13 a 7.

En el segundo período de 35 minutos, Córdoba mantuvo a los titulares y Santiago hizo muchos cambios. Ello le posibilitó a los de La Docta ganar en todas las líneas, a pesar de que al minuto Roger convirtió un drop. Córdoba lo pasó por encima con la velocidad, sumó 3 tries y cerró el parcial 33 a 17.

En los últimos 35 minutos Santiago volvió con los titulares, mejoró un poco su rendimiento, apoyó un try más, pero el desarrollo del partido ya lo controló Córdoba a través de las formaciones fijas y móviles, y ello le sirvió para ampliar el marcador 45 a 24.

De todas maneras, buen partido de Santiago teniendo en cuenta el nivel del rival. El equipo mostró mucha entereza para defender. Algunas figuras para destacar fueron Nicolás Roger y Bautista Pedemonte.

Ahora, a seguir trabajando para jugar ante Tucumán.