Un duelo clave por la pelea de abajo

Mitre buscará sumar tres puntos vitales para engrosar su promedio ante un rival directo en la lucha por la permanencia en la B Nacional.

25/02/2018 -

Con sed de revancha y la necesidad de levantase ante su gente tras la derrota en Mar del Plata, Mitre recibirá esta noche a All Boys en un partido clave por la permanencia de la Primera B Nacional, en el marco de la 16ta. fecha. El cotejo comenzará a las 22 en el estadio de Roca y 3 de Febrero y con arbitraje de Julio Barraza.

Mitre tiene 20 puntos (1.333 promedio) y All Boys cuenta con 15 unidades (1.272) y está al borde de caer en puestos de descenso. Uno de los cambios, es de carácter obligatorio teniendo en cuenta que Fergonzi estará suspendido. En ese sentido, el que podría reemplazarlo sería el cordobés Franco Olego. El ex delantero de Talleres e Instituto de Córdoba, le estaría ganando la pulseada al uruguayo William Peralta, quien también era uno de los candidatos para jugar en el lugar del goleador. Olego, al igual que Peralta marcaron un tanto en esta temporada, pero el cordobés estaría en mejor forma física y por ello sería de la partida. Otro que también tendría la chance de jugar desde el minuto cero, es el atacante tucumano Joaquín Quinteros. El chueco, es siempre una opción para Sialle, y entiendo de la necesidad de sumar puntos, para su lucha por la permanencia, tendría la chance de ser inicial. Para que el ex Instituto Santiago pueda estar desde la partida, el que podría abandonar el equipo inicial será el volante Gastón Bottino.

All Boys contará con el debut del entrenador interino Mariano Ferrero, luego de la salida de Ignacio González, y además tendrá varias modificaciones.

En el fondo entrarán los marcadores de punta Emilio Porro (ya recuperado de una pubialgia) y Gastón García, quienes reemplazarán a Agustín Suárez y Lautaro Lusnig, respectivamente. Además, Emir Faccioli será uno de los zagueros y sustituirá a Pablo Frontini, suspendido por cinco amarillas.

A su vez, en el mediocampo el histórico Darío Stefanatto reaparecerá por Guerra y arrera irá por la banda izquierda, en reemplazo de Castro, con lo cual Ferrero cambiará el dibujo táctico a un 4-1-4-1.